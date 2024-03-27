Рейдерский захват скважины по добыче минералки стал одной из причин задержания чиновников из Ставрополья

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 28 0

Чиновников арестовали за незаконный дележ месторождения «Новотерской целебной»

Рейдерский захват скважины по добыче минералки стал одной из причин задержания чиновников из Ставрополья

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Чалабов

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Рейдерский захват скважины по добыче минералки стал одной из причин задержания чиновников из Ставрополья

Одной из причин задержания группы чиновников Минэкономразвития и бизнесменов из Ставрополья стал рейдерский захват скважины по добыче минеральной воды. Об этом сообщают «Известия».

По данным источника, фигуранты втянули в схему ряд федеральных ведомств. Следствие отводит в этом ключевую роль руководителю одного из департаментов Минэкономразвития Игорю Храновскому.

Фигурирует в деле и экс-председатель правительства Карачаево-Черкесии, академик РАН Владимир Кайшев. Речь идет о скважине, в которой добывают воду «Новотерская целебная», говорится в материале.

Ранее 5-tv.ru писал, что роскошные особняки, люксовые автомобили, дорогие аксессуары и пачки с наличными в различных валютах — весь этот шик сотрудники ФСБ нашли при обыске у чиновников Минэкономразвития в Ставропольском крае. Их задержали по делу о рейдерском захвате предприятия по добыче минеральной воды и хищениях природного газа. 

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Рейдерский захват скважины по добыче минералки стал одной из причин задержания чиновников из Ставрополья

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