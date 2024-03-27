Неожиданные выводы: как «Виагра» влияет на риски развития болезни Альцгеймера

Что удалось выяснить исследователям?

Препарат «Виагра» (силденафил) способен помочь в профилактике болезни Альцгеймера. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Так, ученые из Кливлендской клиники пришли к выводу, что среди пациентов, принимавших силденафил, распространение заболевания ниже на 30-54% по сравнению с теми, кто этого не делал. Они также обнаружили, что «Виагра» активирует гены в нейронах, которые влияют на рост клеток, улучшает функции мозга и уменьшает риски воспаления.

Кандидат наук и директор Института геномной медицины Кливлендской клиники Фэйсьон Чэн отметил, что осуществленная с помощью ИИ интеграция данных из ряда областей продемонстрировала потенциал силденафила против этого разрушительного неврологического заболевания.

Ранее 5-tv.ru писал, что вероятность развития деменции у людей, инфицированных вирусом герпеса, повышается в два раза. Известно, что от 50% до 80% взрослого населения Соединенных Штатов заражено вирусом герпеса, который часто проявляется на губах в виде воспаленных «пузырьков».

Когда иммунная система ослабевает, риск их возникновения также увеличивается. Выяснилось, что инфицирование вирусом герпеса увеличивает риски развития болезни Альцгеймера и деменции.