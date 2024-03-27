Неожиданные выводы: как «Виагра» влияет на риски развития болезни Альцгеймера

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 25 0

WSJ: «Виагра» снижает риск развития болезни Альцгеймера

Неожиданные выводы: как «Виагра» влияет на риски развития болезни Альцгеймера

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Что удалось выяснить исследователям?

Препарат «Виагра» (силденафил) способен помочь в профилактике болезни Альцгеймера. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Так, ученые из Кливлендской клиники пришли к выводу, что среди пациентов, принимавших силденафил, распространение заболевания ниже на 30-54% по сравнению с теми, кто этого не делал. Они также обнаружили, что «Виагра» активирует гены в нейронах, которые влияют на рост клеток, улучшает функции мозга и уменьшает риски воспаления.

Кандидат наук и директор Института геномной медицины Кливлендской клиники Фэйсьон Чэн отметил, что осуществленная с помощью ИИ интеграция данных из ряда областей продемонстрировала потенциал силденафила против этого разрушительного неврологического заболевания.

Ранее 5-tv.ru писал, что вероятность развития деменции у людей, инфицированных вирусом герпеса, повышается в два раза. Известно, что от 50% до 80% взрослого населения Соединенных Штатов заражено вирусом герпеса, который часто проявляется на губах в виде воспаленных «пузырьков».

Когда иммунная система ослабевает, риск их возникновения также увеличивается. Выяснилось, что инфицирование вирусом герпеса увеличивает риски развития болезни Альцгеймера и деменции.

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
92.57
-0.21 100.41
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:29
Муки хуже смертной казни: в каких условиях томятся пожизненно заключенные
7:14
«Все молятся»: в королевской семье высказались о страшной болезни Кейт Миддлтон
7:00
Суды, скандалы и интриги: как жизнь Полежайкина из «Папиных дочек» превратилась в сериал
6:51
«Воин — это состояние души»: Росгвардия отмечает профессиональный праздник
6:42
«Проснулась с полным разрушением»: Казьмина раскрыла правду о проблемах с носом
6:34
Дуэль украинского и российского дронов под Артемовском попала на видео

Сейчас читают

Быстро поднятое не считается упавшим? Можно ли есть упавшие на пол печенье, пиццу, макароны и другую еду
"Делают из людей биодроны": теракт в "Крокус Сити Холле" назвали страшнейшим за долгие годы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок