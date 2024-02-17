Жуткое открытие: обычный герпес может привести к страшной болезни

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 49 0

JAD: вирус герпеса может увеличить риск развития деменции в два раза

Жуткое открытие: обычный герпес может привести к страшной болезни

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев

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В ходе исследования были проанализированы данные о здоровье более тысячи жителей Швеции.

Ученые из университета Уппсалы в Швеции обнаружили, что вероятность развития деменции у людей, инфицированных вирусом герпеса, повышается в два раза. Об этом пишет Journal of Alzheimer's Disease.

Известно, что от 50% до 80% взрослого населения Соединенных Штатов заражено вирусом герпеса, который часто проявляется на губах в виде воспаленных «пузырьков». Когда иммунная система ослабевает, риск их возникновения также увеличивается.

В ходе исследования были проанализированы данные о здоровье более тысячи жителей Швеции. Выяснилось, что инфицирование вирусом герпеса увеличивает риски развития болезни Альцгеймера и деменции.

Исследование состояло из двух этапов: первый — сбор информации о здоровье участников, а второй — многолетнее наблюдение за ними.

После окончания периода наблюдения было обнаружено, что у 71 участника развилась деменция, а у 36 — болезнь Альцгеймера. Примерно 89% участников исследования с этими заболеваниями также были заражены вирусом герпеса.

Ранее 5-tv.ru писал, чем опасен незаживающий герпес на губах.

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