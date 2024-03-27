В Белгороде установили еще 30 модулей для защиты от обстрелов

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В первую очередь — в жилых микрорайонах, которые уже подвергаются ударам.

Фото, видео: Гынгазов Николай / ТАСС; 5-tv.ru

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Продолжается в Белгороде и размещение специальных железобетонных модулей, в которых можно спрятаться при атаке ВСУ. Уже установлено 30 таких укрытий, а всего их должно быть около 100.

В первую очередь — в жилых микрорайонах, которые уже подвергаются обстрелам, а также около вокзалов и социальных объектов. Так, несколько модулей разместили у корпусов областной детской больницы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

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