В МЧС подтвердили наличие воды в шахте рудника «Пионер» в Приамурье

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 20 0

Спасатели пробурили третью скважину в попытках достать заблокированных горняков.

В МЧС подтвердили наличие воды в шахте рудника «Пионер» в Приамурье

Фото: МЧС России / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В МЧС подтвердили наличие воды в шахте рудника «Пионер» в Приамурье, сообщает ТАСС. Спасатели пробурили третью скважину в попытках достать заблокированных горняков.

«Наличие воды в горных выработках подтвердилось по результатам работы третьей буровой установки. В настоящее время продолжает работать одна буровая установка, которой осталось пройти 80 метров», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в шахте на руднике «Пионер» остаются заблокированными 13 горняков. Следственные органы уже предъявили обвинение управляющему директору «Пионера». По хадатайству стражей порядка суд заключил его под стражу.

По версии следствия, управляющий директор знал, что работы на руднике проводить небезопасно из-за непосредственной близости к водоему. В результате произошло ЧП. На месте до сих пор работают спасатели.

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
92.57
-0.21 100.41
0.04
Ученые нашли в Иудейской пустыне древний гороскоп для характеристики личн...

Последние новости

10:28
Российские войска вытесняют ВСУ в районе Белогоровки в ДНР
10:26
МИД России предупредил о фейковом видео с отрывком из интервью Лаврова
10:16
Не только из-за гаджетов: врач назвала основные причины головной боли у детей
10:09
В МЧС подтвердили наличие воды в шахте рудника «Пионер» в Приамурье
9:45
Задержан еще один соучастник нападения на псковских десантников в 2000 году
9:41
«Пришел сигнал»: почему в Киеве стали меньше обсуждать легитимность Зеленского

Сейчас читают

Быстро поднятое не считается упавшим? Можно ли есть упавшие на пол печенье, пиццу, макароны и другую еду
"Делают из людей биодроны": теракт в "Крокус Сити Холле" назвали страшнейшим за долгие годы
«Нуждаемся в людях»: в Финляндии обеспокоенны опустением городов у границы с РФ
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок