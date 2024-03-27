В МЧС подтвердили наличие воды в шахте рудника «Пионер» в Приамурье, сообщает ТАСС. Спасатели пробурили третью скважину в попытках достать заблокированных горняков.

«Наличие воды в горных выработках подтвердилось по результатам работы третьей буровой установки. В настоящее время продолжает работать одна буровая установка, которой осталось пройти 80 метров», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в шахте на руднике «Пионер» остаются заблокированными 13 горняков. Следственные органы уже предъявили обвинение управляющему директору «Пионера». По хадатайству стражей порядка суд заключил его под стражу.

По версии следствия, управляющий директор знал, что работы на руднике проводить небезопасно из-за непосредственной близости к водоему. В результате произошло ЧП. На месте до сих пор работают спасатели.