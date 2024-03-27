Президент пытался снизить популярность оппонентов, но в результате потерпел поражение.

Кампания президента Франции Эммануэля Макрона, направленная против России, не помогла ему в борьбе с конкурентами в лице ультраправой партии «Национальное объединение». Об этом пишет Politico, ссылаясь на французских чиновников.

Отмечается, что «Национальное объединение» в преддверии выборов в Европарламент начало набирать популярность, поэтому Макрон попытался подтолкнуть своих избирателей голосовать за его партию «Ренессанс» и союзную коалицию. Однако некоторые союзники президента засомневались в его стратегии. В результате компания Макрона потерпела поражение.

Вместе с тем приводятся результаты недавнего опроса во Франции. Согласно им, голосов за ультраправую партию больше примерно на 10%, чем за политическую коалицию Макрона.

Прежде Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о возможности ввода войска НАТО на Украину. Согласно заявлению директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция действительно готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для отправки для помощи ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Макрон из-за своих агрессивных высказываний в адрес России становится все больше изолирован среди западных союзников.