«Убеждали немедленно остановить съемки»: Уолберг получил страшную травму на площадке

Артист отказался брать паузу из-за опасений о возможном закрытии проекта.

Голливудский актер Марк Уолберг во время работы над фильмом «Артур, ты король» получил серьезную травму. Об этом пишут «Известия».

«В первый же день я порвал мениск, и мое колено вышло из строя. Боль была такая, что я даже не помню, что в остаток дня со мной происходило. Но ведь мой фильм как раз о людях, с которыми постоянно происходят такие вещи, сказал я себе. Они терпят боль, а там случаются нереальные физические и моральные страдания, но как раз путешественники-экстремалы такое и любят. Мне нужно справиться с этим так же, как это делают они», — сказал Уолберг.

Фильм «Артур, ты король» сняли по мотивам реальной истории, которая произошла со шведским спортсменом Микаэлом Линднордом. Он занимался многоборьем и во время одного из экстремальных забегов его команда из четырех человек встретила оголодавшего пса.

Они угостили его фрикадельками, и собака увязалась за ними. Однако атлетам нужно было преодолеть еще 690 километров тяжелого пути через горы и реки.

Команда пыталась отогнать животное, потому что они боялись за его жизнь, но все оказалось безуспешно. Собака стала пятым членом коллектива.

Пса назвали Король Артур в честь героев кельтских легенд. Линднорд и его друзья рассчитывали, что питомец не полезет за ними в воду, когда им пришлось сплавляться по реке на байдарках, но Король Артур тоже решил плыть и тогда спортсмен посадил его к себе в лодку.

В итоге атлеты не выиграли соревнование, но зато животное обрело дом. Пса приютил у себя Линднорд.

Получилось так, что Артур прославил атлета больше, чем экстремальные достижения. В фильме же Уолберг не выполнял все трюки сам, но, тем не менее, травму получил.

Врачи настаивали, чтобы актер немедленно остановил съемки. Однако Уолберг понимал, что приостановка проекта может привести к его закрытию.

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