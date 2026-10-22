«Дайте полечиться»: дочь Федосеевой-Шукшиной о состоянии здоровья матери

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 783 0

Актриса и ее родственники очень возмущены тем, как освещается госпитализация артистки в СМИ.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; ВКонтакте; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла слухи о коме матери

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится в сознании. Это 5-tv.ru рассказала ее дочь, актриса Ольга Шукшина.

«Она в сознании. Вчера была у нее, она в сознании. Все прекрасно общаемся», — уточнила родственница артистки.

Она также добавила, что все те ложные сообщения, которые появляются в СМИ, вызывают лишь недовольство как у близких Федосеевой-Шукшиной, так и у самой актрисы. Кроме того, подобные новости могут негативно сказаться на состоянии здоровья артистки.

«Дайте спокойно полечиться уважаемому пожилому человеку. <…> Пусть не нагнетают и не кошмарят ситуацию. Мы очень недовольны. <…> И сама Лидия Николаевна очень недовольна этим. А ей это надо? Вот пускай они имеют в виду, что, если ей станет хуже, это возможно будет на их совести», — высказалась Шукшина.

Народную артистку экстренно госпитализировали 14 октября из-за проблем с сердцем. У нее наблюдались трудности с дыханием, и она не могла самостоятельно ходить.

Утром 22 октября в ряде СМИ появилась информация о том, что актрису ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако дочь 88-летней Федосеевой-Шукшиной эту информацию опровергла.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в сентябре у Лидии Федосеевой-Шукшиной уже был приступ, из-за которого ей понадобилась помощь врачей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.97
-0.92 91.93
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:32
Пятеро детей и взрослый попали в больницу после взрыва в Северной Осетии
10:26
Краснов призвал комплексно развивать правовое сотрудничество России и Китая
10:18
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, собиравшего данные о Черноморском флоте
10:05
Вебкам-модель в Москве пригласила экс-возлюбленного в квартиру перед убийством — видео
9:53
Запахи под запретом: Караулова раскрыла свою необычную привычку
9:39
«Дайте полечиться»: дочь Федосеевой-Шукшиной о состоянии здоровья матери

Сейчас читают

В российских магазинах встречается масло со «штаффом»
«Канцлер-хирург» на фоне антирекордов: выдержит ли Германия жесткий курс Мерца?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео