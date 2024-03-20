Звезда «ДОМа-2» Ольга Сокол оказалась в больнице после страшной ссоры с мужем

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 4 0

Экс-участница «ДОМа-2» Ольга Сокол с побоями попала в больницу в Таиланде

Звезда «ДОМа-2» Ольга Сокол оказалась в больнице после страшной ссоры с мужем

Фото: Instagram* / pti4kasokol

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Звезда реалити-шоу опасается новых нападений.

Ольгу Сокол называют одной из самых ярких участниц «ДОМа-2». Но женского счастья звезда так и не нашла. В Таиланде экс-участница популярного телепроекта попала в больницу с многочисленными ушибами после конфликта с мужем. Об этом рассказывает StarHit.ru.

Существует информация, что Сокол поругалась с мужем в Таиланде из-за своего отказа употреблять алкоголь. Женщина уже несколько месяцев соблюдает здоровый образ жизни. Ответ супруги не устроил нетрезвого мужчину, который в это время выпивал с друзьями.

В блоге Ольга рассказала, что во время конфликта получила множество травм и ушибов. Однако имя обидчика, который наносил удары называть не стала. Сейчас она опасается новых нападений, намекая на организованную мужем слежку.

Сокол вышла замуж в 2017 году за некоего Олега. На телепроекте звезда реалити-шоу встречалась с Александром Габозовым, который также известен своим буйным характером.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что блогер Лерчек подала на развод с мужем.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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