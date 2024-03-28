США выдали России обвиняемого в похищении дочери

В 2020 году в отношении него возбудили уголовное дело об истязании, а потом объявили в международный розыск.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ
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США выдали России обвиняемого в похищении маленькой дочери и жестоком обращении с ней. Об этом сообщили в пресс-службе российского МВД.
Так, мужчина обманом перевез ее в Соединенные Штаты. Там он жестоко обращался с ребенком: избивал, оскорблял и унижал.
В 2020 году в отношении него возбудили уголовное дело об истязании, а потом объявили в международный розыск.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девочку-маугли обнаружили в Санкт-Петербурге. Отец сажал свою 12-летнюю дочь на цепь, чтобы ребенок не ходила гулять и лишал ее еды, если она делала что-то «не так».
Полицейским удалось узнать об этом совершенно случайно. Во время очередного конфликта с родителем девочка сильно повредила руку и ее пришлось госпитализировать.
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