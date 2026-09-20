Документальный рок через анимацию: режиссер рассказал о сериале «Горбушка»

Режиссер Федоров: анимация помогает восстановить события, которые не сняли

Режиссер документального сериала «Горбушка. Сердце русского рока» Тимур Федоров назвал анимацию выигрышным способом для кинематографа в деле реконструкции событий. Об этом он поделился с нее 5-tv.ru на премьере документальной ленты.

«История и монтаж — все выстраивалось стихийно. У нас был условный план, перед началом съемок. Но все-таки, то, как будет выглядеть фильм и чем он закончится, мы трактовали в героях, эмоциях, воспоминаниях, впечатлениях. Мы, когда шли на съемки, до конца не понимали, чем все это обернется. Все было не по плану, как это бывает всегда», — рассказал режиссер.

Тимур подчеркнул, что команда использовала прием анимации. Он дает больше возможностей для творчества, помогает реконструировать события, не запечатленные на камеры.

«По большей части, это эмоциональная история. Мы попытались отразить историю не только через героев, но и через саму эпоху. Попытались показать, как за десятилетия менялись их характеры и судьбы. Нет одного героя, но есть собирательный образ людей, которые переживали одни и те же события», — подытожил Федоров.

Он выразил надежду, что молодежи будет интересен этот документальный проект.

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