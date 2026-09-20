Явка на выборах Госдумы превысила 70% в нескольких регионах России

Ранее прикрывавшийся военными действиями Зеленский придумал новое оправдание, почему он против проведения выборов на Украине, — потому что много уехавших, девять миллионов человек, по его данным. Это очередная уловка, не более того. Получается около одной пятой части населения.

Ну и что? Есть пример Молдавии, где 50% избирателей голосуют за границей. Есть, например, опыт Армении, где запретили в принципе голосовать гражданам за границей. Я сейчас не оцениваю, какой подход хороший, какой плохой, — это лишь примеры того, что при желании можно все организовать. Очевидно, что желания что-то менять у киевского режима нет.

«Украина якобы защищает европейские ценности, европейскую цивилизацию и демократию. А как сегодняшний режим на Украине может защищать демократию, когда он сам уже давно выродился в диктатуру? Власть узурпирована кучкой казнокрадов, коррупционеров, которым нужна война для того, чтобы оставаться у власти без выборов и создать дальше условия для ограбления своего собственного народа, для того чтобы набивать карманы спонсоров и в том числе из Европы. А самих украинцев используют как пушечное мясо», — сказал Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии РФ.

Почему Зеленский в принципе так нелепо начал оправдываться? Потому что чем дальше — тем все более странной выглядит поддержка киевского режима под лозунгами демократии. Из Украины сбежал — по-другому и не скажешь — генеральный прокурор Руслан Кравченко, которого заподозрили в коррупции: он «крышевал» мошеннические колл-центры.

Но перед бегством Кравченко успел выдвинуть обвинения против людей, которые его попытались прижать, — глав НАБУ и САП, специальных антикоррупционных ведомств. Таким образом, измазанными в коррупции оказались оба ведомства, которые должны с этим самым злом бороться. Все, что могут организовать западные партнеры, — это какую-нибудь провокацию, чтобы втянуть войска НАТО в прямой конфликт и тем спасти марионетку.

Например, британские СМИ попытались раздуть, что во время одного из ударов по КПП «Ягодин» дрон чуть не попал по поезду, где ехали их экс-премьер Джонсон, экс-премьер Швеции и экс-глава ЦРУ. Потом, конечно, выяснилось, что их и след простыл, когда был удар. Но проблема у спонсоров налицо — русская армия наносит невосполнимый урон на всей территории Украины.

«Наши украинские партнеры сообщили мне, что в последнее время число погибших и раненых в месяц достигло 27 000. И это, конечно, рекорд. При такой тенденции зима на Украине действительно может оказаться катастрофической», — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Если что, Зеленский говорил еще полтора месяца назад, что в принципе с начала СВО потери ВСУ всего около 50 тысяч погибших и около 400 тысяч раненых. А тут минус 27000 в месяц. Врет, получается, киевский Наполеончик.

Ну и наконец, самое главное — и в Киеве, и во всем мире прекрасно видят, что в России, несмотря на боевые действия, несмотря на регулярные террористические обстрелы со стороны Украины, выборы проходят, причем с завидной для бесноватых соседей регулярностью. В этом году единый день голосования особенно важен — мы выбираем Государственную Думу. Всей страной. Это ключевое. Всей страной. Впервые в выборах депутатов принимают участие жители Донбасса и Новороссии.

Да, они уже проводили местные референдумы, да, они уже выбирали президента России, но теперь они и сами получают своих представителей в российском парламенте, и таким образом завершается включение четырех новых регионов в законодательный контур федерации. Все. Точка. Даже восклицательный знак.

Президент накануне единого дня голосования подчеркнул важность каждого голоса в такой ситуации.

«Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. Участие в выборах — это наш общий вклад в победу России», — сказал Владимир Путин.

Президент сам показал пример в первый же день ЕДГ и выбрал для этого онлайн-форму. Электронное голосование набирает популярность с каждым годом. Сейчас уже в 32 регионах и, конечно, в Москве такая опция доступна. И уже к полудню первого дня более 50% избирателей, зарегистрированных в федеральной системе ДЭГ, проголосовали. А на данный момент онлайн-явка превысила 70%.

Понятно, что нашим недоброжелателям это все не нравится, а потому были и хакерские атаки, и попытки дискредитации системы ГАС «Выборы», но все эти действия были нейтрализованы.

Несмотря на все происки врагов, явка на участках уже к концу пятницы, то есть первого дня голосования, превысила 29% (29,45%). Явка по первому дню голосования — очень хороший результат, потому что на прошлых парламентских выборах пятницу завершали с 17 процентами.

Сейчас уже по всей России закрылись участки по окончанию второго дня голосования, и явка выросла почти до 45% (44,57%).

При этом в ряде областей результаты намного выше среднего. Традиционно дружно пришли на участки в Чечне — более 85% жителей уже отдали свои голоса. Еще одна кавказская республика показывает хорошие результаты — Северная Осетия (73,73%), и Республика Тыва — там на участки уже пришли больше семидесяти трех процентов избирателей (73,14%).

Также в топе сразу три прифронтовых региона: Донецкая Народная Республика — не проголосовала только пятая часть дончан (80,88%), Запорожье — они также уже преодолели отметку в 70 процентов избирателей (72,91%) — и Брянская область (70,41%). Очевидно, что сложные обстоятельства мобилизовали избирателей, они проявляют большую политическую сознательность.

Тем более в парламент идет большое количество ветеранов СВО — это тоже признак нашего времени. 199 кандидатов с боевым опытом зарегистрированы и по партийным спискам, и по одномандатным округам. И у них не может не быть достойного представительства в Государственной Думе IX созыва. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров следит за ходом голосования.

Для жителей Мариуполя история буквально строится на глазах. Дома и улицы, где еще недавно шли ожесточенные бои, сегодня восстают из руин. А эту местную школу, здание, некогда разрушенное снарядами ВСУ, отстроили заново. И то, что избирательный участок открыли именно здесь, для местного жителя Кирилла Павлова тоже часть новой и уже своей личной истории.

«На выборах президента России тут тоже был исторический момент моей жизни, я познакомился на них со своей супругой. Выборы президента закончились, и где-то недели через две после выборов я ее пригласил на свидание», — сказал житель Мариуполя Кирилл Павлов.

Для новых регионов это уникальный момент. Впервые местные жители решают судьбу федеральных депутатов. Тысячи людей со свежими паспортами России.

Мария Ляхова на избирательном участке вместе с нашим корреспондентом Денисом Кулагой. Именно он четыре года назад вывез ее прямо с линии боестолкновения, из Попасной, которую ВСУ обстреливали круглосуточно.

«Я всю жизнь чувствовала, что сделала правильно. Я в советскую школу ходила и работала», — сказала Мария Ляхова.

Своими жизнями рискуют и сотрудники выездных комиссий. В прифронтовой Авдеевке полноценные участки не открыть — город ежедневно атакуют украинские дроны. Добиралась сюда вот так, под защитой антидроновых сеток. Но право на выбор есть у каждого россиянина: «Надеемся и верим. Мы верим. Будем свадьбы играть и детей рожать будет молодежь, и все будет хорошо»/

Организаторы выборов в новых регионах заранее просчитали все риски. Например, в ЛНР предусмотрели альтернативные варианты на случай проблем со светом. Пока что даже к концу второго дня крупных происшествий не случилось.

«14 участков функционируют исключительно на резервном электроснабжении, и хорошо, что мы все предусмотрели, поэтому никаких сбоев нет», — рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова.

В Херсонской области выборы превратились в настоящий семейный праздник с нотками ностальгии. Сюда приходят для того, чтобы отдать голос, и становятся участниками ретро-шоу.

«Можно взять какой-то элемент из 60-х годов и вместе с ним сфотографироваться на моментальное фото. И шляпу можно взять с собой в подарок», — сказала жительница Херсонской области Олеся Хабарова.

Россияне голосуют везде: на земле, воде и даже в космосе. Свои голоса прямо с орбиты отдали члены экипажа МКС.

«Спасибо за предоставленную возможность проголосовать даже в таких сложных условиях», — сказал космонавт-испытатель Петр Дубров.

А это самый первый в стране очно проголосовавший гражданин. Пришел к открытию участка на Камчатке. Заранее занял очередь.

— Особо такой гордости чувства нету.

— А почему важно выражать свою гражданскую позицию?

— Да чтоб стабильно дальше жили, — сказал житель Петропавловска-Камчатского Александр Степанов.

Когда на Востоке участки уже готовятся к закрытию, на Западе огромной страны только ждут первых избирателей. И даже в будний день, когда многим надо на работу, здесь, на избирательных участках, достаточно многолюдно. Но очередей нет. Все проходит быстро. От момента предъявления паспорта и до самого голосования не больше пяти минут. И даже если вы голосуете впервые, здесь все расскажут и покажут. У нас весь процесс занял меньше минуты.

К тем, кто по состоянию здоровья не может прийти на избирательный участок, члены комиссий отправляются прямо на дом. В Волгограде свой выбор сделала Александра Семеновна Машкова, фронтовая медсестра и участница Сталинградской битвы, которая буквально на днях отметила 101-й день рождения.

«Я ходить не могу. У меня ноги болят и падаю. Поэтому я очень рада, что приехали домой», — рассказала ветеран ВОВ Александра Машкова.

К этому моменту проголосовали уже десятки миллионов. Военные на фронте. Артисты и певцы. И конечно политики. Большинство — онлайн, но вот председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко на себе проверила, как работают участки:

«Рекордное в этом году количество международных наблюдателей приехали на наши выборы. Представители 130 стран. Причем они будут следить за выборами не только в Москве и Петербурге, а разъедутся по 50 субъектам России», — сказала Валентина Матвиенко.

Прозрачность процесса на местах международные эксперты подтверждают. На этих выборах работают наблюдатели из стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки.

«Мое первое впечатление, что все работает как надо. Самое главное — это простота и удобство голосования», — сказал международный наблюдатель из Кении Ахмед Абдель Азиз.

Еще удобнее было проголосовать досрочно, и это сделали больше четырех миллионов россиян. Эта опция была доступна не во всех регионах, но жители, например, прифронтовой зоны смогли отдать свои голоса из дома.

Когда-то итальянец, а теперь житель Луганска журналист Андреа Лучиди как раз так и поступил. Заранее выполнил гражданский долг. И в первый день выборов смог сосредоточиться на своей работе: снял репортаж о том, как на самом деле выбирают россияне, чтобы на предыдущей родине увидели наконец правду.

«В Италии есть интерес для России. Смотреть, что происходит здесь. Для выборов. Это интересно нашей аудитории. И слава богу, потому что есть много корреспондентов, которые работают против России», — сказал журналист Андреа Лучиди.

Несмотря на противников, россияне все равно голосуют. По всему миру.

«У меня есть право проголосовать, почему бы его не реализовать? В других странах люди не могут голосовать, им запрещают, выборы переносятся на какое-то бесконечное время. У них нет такого права, у меня есть», — сказал житель Кипра Максим Лушаков.

Целый ряд иностранных политиков попытались лишить россиян своего права — отдать свой голос. Или, по крайней мере, максимально усложнить процесс. Мы выяснили, что число избирательных участков в недружественных государствах за последние годы сократилось втрое. Людям приходится часами стоять в очередях на улицах. Однако они все равно здесь, потому что это их выбор: выбирать будущее своей страны.

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