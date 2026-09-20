Концерт Madk1d сорван: фанаты перекрыли улицу, полиция оцепила территорию

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 22 0

Часть поклонников продолжает находиться возле клуба, несмотря на требования правоохранителей.

Отмена концерт Madk1d в Москве — к месту прибыла полиция

Фото: Telegram/madk1dmus

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Концерт Madk1d в Москве отменили из-за перекрытой фанатами улицу

Концерт рэпера Madk1d (настоящее имя — Марк Серков) в Москве пришлось отменить из-за фанатов, перекрывших проезжую часть и улицу рядом с местом, где он планировал выступить. Об этом корреспонденту «Известий» Кристине Грищенко сообщили полицейские.

К месту проведения шоу сразу прибыли правоохранители, которые оцепили участок, где собралось большое количество людей. Чтобы разогнать толпу, силовики также использовали громкоговорители — через них они призывали людей уйти. Кроме того, туда подъехало несколько автозаков. Оцепление сохраняется до сих пор.

Однако присутствие полицейских и принятые ими меры не спугнули фанатов — часть из них отказалась расходиться и осталась дежурить возле заведения в надежде, что выступление рэп-исполнителя состоится.

При этом некоторые граждане, которые хотели посетить выступление певца, не стали дожидаться и предпочли продолжить вечер в других клубах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что шоу артиста в одном из столичных клубов не состоялось. Вместо ожидаемых 150 человек на мероприятие пришли около трех тысяч его поклонников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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