«Перепись» избирателей: в Прибалтике запугивают россиян, голосующих на выборах

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 48 0

В МИД РФ обвинили Европу в сокращении возможностей для проведения голосования.

В Прибалтике запугивают россиян на голосовании в посольствах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Мария Захарова: в Прибалтике запугивают россиян, пришедших голосовать на выборах

В Латвии и Эстонии на граждан России, которые хотят голосовать на выборах в Госдуму, оказывается давление. Об этом в интервью ИС «Вести» сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Можно говорить и нужно говорить об откровенном запугивании наших соотечественников в их желании проголосовать, в частности, это происходит напрямую и в Латвии, и в Эстонии», — рассказала дипломат.

Она также обвинила правоохранителей этих стран в «переписи» посетителей российских посольств в дни выборов. По ее словам, латвийские и эстонские полицейские стоят возле зданий дипмиссий РФ, проверяют документы у пришедших граждан и заносят сведения о них в свои базы.

Кроме того, Захарова обратила внимание на то, что в государствах Евросоюза продолжают ограничивать возможности для организации избирательных участков для тех, кто хочет отдать свои голоса на выборах.

Накануне глава Евродипломатии Кая Каллас обратилась ко всем странам ЕС с требованием отказаться от признания итогов выборов в Госдуму. Захарова, в свою очередь, с иронией заявила, что в Европе Каллас уже давно не пользуется признанием.

Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что Россию не волнуют заявления представителей западных стран по поводу выборов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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