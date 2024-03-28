Подпольная сеть: ФСБ задержала участников банды оружейников в 48 регионах РФ

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ФСБ задержала участников подпольной банды оружейников в 48 регионах РФ

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Преступники переделывали гражданские автоматы и пистолеты в боевые.

Важные сообщения от ФСБ: спецслужбы накрыли 28 подпольных мастерских, где гражданское оружие переделывали в боевое. Задержания прошли в 48 регионах, в том числе в Петербурге и Москве.

Везде изъят внушительный арсенал. Среди вещественных доказательств — больше 30 килограммов взрывчатки, 74 пулемета, почти сотня автоматов, больше ста винтовок, карабинов и ружей. Всего — свыше полутысячи единиц. Все это должно было пойти на черный рынок.

Ранее 5-tv.ru писал, то ФСБ задержала жителей Запорожья, завербованных Украиной для совершения терактов.

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