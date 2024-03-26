ФСБ задержала жителей Запорожья, завербованных Украиной для совершения терактов

Их на свою сторону привлекла украинская разведка в 2023 году.
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
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Российские силовики задержали в Запорожской области мужчин, которые по заданию Украины совершали теракты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление ФСБ РФ по региону.
Отмечается, что в марте 2023 года один из задержанных был завербован в Запорожье Главным управлением разведки Минобороны Украины. Он прошел обучение минно-взрывному делу за пределами подконтрольной РФ территории. Когда вернулся, то привлек своего отца для выполнения заданий украинских спецслужб.
«С августа по декабрь 2023 года подозреваемыми совершена серия терактов на объектах военной инфраструктуры министерства обороны Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Самарской области предотвращен теракт в пункте приема гуманитарной помощи. Подозреваемый — сторонник националистического движения «Русский добровольческий корпус»*.
* — террористическая организация, запрещенная в России
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