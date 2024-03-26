ФСБ задержала жителей Запорожья, завербованных Украиной для совершения терактов

Российские силовики задержали в Запорожской области мужчин, которые по заданию Украины совершали теракты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление ФСБ РФ по региону.

Отмечается, что в марте 2023 года один из задержанных был завербован в Запорожье Главным управлением разведки Минобороны Украины. Он прошел обучение минно-взрывному делу за пределами подконтрольной РФ территории. Когда вернулся, то привлек своего отца для выполнения заданий украинских спецслужб.

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«С августа по декабрь 2023 года подозреваемыми совершена серия терактов на объектах военной инфраструктуры министерства обороны Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Самарской области предотвращен теракт в пункте приема гуманитарной помощи. Подозреваемый — сторонник националистического движения «Русский добровольческий корпус»*.

* — террористическая организация, запрещенная в России