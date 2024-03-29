Обойдемся без подачек: почему российские лучники отказались от участия в Олимпиаде

Российские лучники отказались от участия в квалификации к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Об этом сообщил глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

«Наши спортсмены не будут участвовать в отборе на Олимпиаду. Желающих выступать без флага и гимна в сборной команде нет, тем более что у нас многие представляют ЦСКА и „Динамо“. Исполком федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, но они сами не проявили заинтересованности в поездке на Олимпиаду», — цитирует Ешеева издание EADaily.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.

Директор департамента МОК по связям с НОК Джеймс Маклеод сообщил, что организация не допускает российских и белорусских спортсменов к участию в церемонии открытия Игр. Решение об участии спортсменов в церемонии закрытия будет принято позднее, добавил он.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что МОК создал для российских спортсменов невыполнимые условия отбора на Олимпийские игры в Париже. При этом он добавил, что если у спортсменов есть возможность участвовать в соревнованиях, то ею стоит воспользоваться.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ограничения со стороны МОК в отношении российских спортсменов ущемляют их интересы.

Он добавил, что МОК не требует от России подписания никаких дополнительных бумаг в связи с ограничениями, и это позитивная информация. В Кремле будут продолжать наблюдать за развитием ситуации вокруг решений комитета по участию россиян в Олимпиаде.