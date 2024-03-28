Смена эпох: модельер Алессандро Микеле стал креативным директором Valentino

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 23 0

Модельер Алессандро Микеле стал креативным директором Valentino

Смена эпох: модельер Алессандро Микеле стал креативным директором Valentino

Фото: www.globallookpress.com / Hubert Boesl

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До этого Алессандро возглавлял Gucci.

Знаменитый модельер Алессандро Микеле стал новым креативным директором модного дома Valentino вместо Пьерпаоло Пиччоли, который проработал там 25 лет и покинул эту должность 22 марта. О своем новом назначении Алессандро сегодня радостно сообщил в своем личном блоге.

«Для меня большая честь стать частью дома Valentino», — написал модельер.

Известно, что в 2022 году итальянец Микеле покинул пост креативного директора бренда Gucci, где работал более 20 лет. Дизайнер успел запомниться публике своим ярким стилем, благодаря чему бренду ужалось привлечь молодую аудиторию. В результате бренд снова стал процветать, закрепив свой статус во всем мире. Алессандро буквально вдохнул новую жизнь в бренд Gucci.

Тем временем, генеральный директор французского конгломерата Kering, владеющего Valentino, Франсуа-Анри Пино в своем заявлении выразил, что ему «не терпится увидеть, как страсть, воображение и преданность делу проявятся в этой новой главе истории Valentino» с приходом Алессандро. Об этом заявлении сообщило агентство Reuters.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как индустрия моды подчистую разрушает жизни красавиц.

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