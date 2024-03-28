Смена эпох: модельер Алессандро Микеле стал креативным директором Valentino

До этого Алессандро возглавлял Gucci.

Знаменитый модельер Алессандро Микеле стал новым креативным директором модного дома Valentino вместо Пьерпаоло Пиччоли, который проработал там 25 лет и покинул эту должность 22 марта. О своем новом назначении Алессандро сегодня радостно сообщил в своем личном блоге.

«Для меня большая честь стать частью дома Valentino», — написал модельер.

Известно, что в 2022 году итальянец Микеле покинул пост креативного директора бренда Gucci, где работал более 20 лет. Дизайнер успел запомниться публике своим ярким стилем, благодаря чему бренду ужалось привлечь молодую аудиторию. В результате бренд снова стал процветать, закрепив свой статус во всем мире. Алессандро буквально вдохнул новую жизнь в бренд Gucci.

Тем временем, генеральный директор французского конгломерата Kering, владеющего Valentino, Франсуа-Анри Пино в своем заявлении выразил, что ему «не терпится увидеть, как страсть, воображение и преданность делу проявятся в этой новой главе истории Valentino» с приходом Алессандро. Об этом заявлении сообщило агентство Reuters.

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