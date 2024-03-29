Антонов назвал непристойными заявления Байдена в адрес Путина

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 16 0

Посол отметил, что уже озвучил свою претензию в Белом доме.

Антонов назвал непристойными заявления Байдена в адрес Путина

Фото: www.globallookpress.com / Leigh Vogel - Pool via CNP

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Оскорбительные высказывания американского президента Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина непристойны и неприемлемы. Об этом в эфире одного из федеральных телеканалов заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«К сожалению, американский президент позволяет себе столь резкие замечания, просто непристойные замечания в адрес российского руководства», — заявил дипломат.

Посол отметил, что уже озвучил свою претензию в Белом доме. Он указал, что подобные слова неприемлемы и Россия не будет давать спуск такому поведению.

На оскорбления страна будет реагировать «адекватно энергично». Антонов подчеркнул, что Путин никогда не позволял себе оскорблять зарубежных лидеров.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Байден позволяет себе такие высказывания из-за дефицита лекарств в Белом доме. Она напомнила, что тот лично говорил о дешевизне препаратов в Москве, и пообещала ему «подкинуть» их.

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