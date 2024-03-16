Захарова связала очередное оскорбление Байдена в адрес Путина с нехваткой лекарств в Белом доме

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко Эксклюзив 42 0

Захарова связала оскорбление Байдена в адрес Путина с нехваткой лекарств

Захарова связала очередное оскорбление Байдена в адрес Путина с нехваткой лекарств в Белом доме

Фото: www.globallookpress.com / Leigh Vogel - Pool via CNP

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Американский лидер как раз недавно отмечал доступность препаратов в Москве.

Президент США Джо Байден позволяет себе хамские высказывания в отношении российского президента Владимира Путина из-за недостатка лекарств в Белом доме. Об этом 5-tv.ru заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Очевидна нехватка в Белом доме российских лекарств, за которыми Байден предлагал всем ехать в Москву. Подкинем», — сказала дипломат.

Речь идет о новом высказывании Байдена, который назвал Путина «бандитом». Это уже не первое подобное оскорбление со стороны американского президента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден отметил доступность медикаментов в Москве. Глава американского государства «гарантировал», что за рубежом лекарства можно прибрести по цене на 40% ниже, нежели в Америке. Байден заверил, что в настоящее время идет работа над снижением стоимости медикаментов в Штатах.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.87
0.23 99.97
-0.29
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 март...

Последние новости

2:46
Захарова высмеяла Мишеля за раннее подведение итогов выборов
2:39
Находящийся в СИЗО депутат Рады рассказал о коварном плане Зеленского
2:26
Кому достался «Ералаш»? Наследство Грачевского поделили в суде
2:17
Колумбия отказалась передавать Украине российскую военную технику
2:11
Антонов указал на невозможность срыва голосования в США «перебежчиками» из России
1:57
Ученые восемь лет бились над тайной загадочного сейсмического сигнала

Сейчас читают

«Определили самые уязвимые места»: Зеленский выступил с угрозами в адрес России
Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт
«Первый раз такое»: что случилось с Добронравовым, отменившим все спектакли
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок