Захарова связала очередное оскорбление Байдена в адрес Путина с нехваткой лекарств в Белом доме

Американский лидер как раз недавно отмечал доступность препаратов в Москве.

Президент США Джо Байден позволяет себе хамские высказывания в отношении российского президента Владимира Путина из-за недостатка лекарств в Белом доме. Об этом 5-tv.ru заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Очевидна нехватка в Белом доме российских лекарств, за которыми Байден предлагал всем ехать в Москву. Подкинем», — сказала дипломат.

Речь идет о новом высказывании Байдена, который назвал Путина «бандитом». Это уже не первое подобное оскорбление со стороны американского президента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден отметил доступность медикаментов в Москве. Глава американского государства «гарантировал», что за рубежом лекарства можно прибрести по цене на 40% ниже, нежели в Америке. Байден заверил, что в настоящее время идет работа над снижением стоимости медикаментов в Штатах.