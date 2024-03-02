Опрос показал уверенность 85% россиян в наличии у Путина четкого плана развития страны

Люди позитивно восприняли послание президента Федеральному собранию.

Опрос показал, что 85% россиян уверены в том, что у президента России Владимира Путина есть четкий план развития страны на несколько лет. Об этом сообщает ВЦИОМ.

«Среди тех, кто следил за выступлением (посланием Федеральному собранию — Прим. ред.), 85% заявили, что у Владимира Путина есть четкий план действий, стратегия развития страны на ближайшие несколько лет», — говорится в результатах опроса.

При этом 51% респондентов отметили, что им понравились все озвученные идеи и предложения главы государства. А 86% опрошенных выразили уверенность в том, что Путин сможет реализовать свои планы по развитию России.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что послание Путина Федеральному собранию можно оценить очень высоко. Оно во многом стало предвыборной программой главы государства, в которой он показал свое мировоззрение на следующие шесть лет.