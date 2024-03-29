Эрмитаж при поддержке ПАО «Россети» отреставрировал произведение Ильи и Эмилии Кабаковых

Специалисты Эрмитажа завершают комплексную реконструкцию тотальной инсталляции «Красный вагон», которая является одной из известнейших в коллекции современного искусства музея. Экспонат будет вновь открыт для посетителей в апреле. Реставрацию произведения искусства проводят поддержке ПАО «Россети» и Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow.

Как отметили в «Россетях», группа гордится возможностью сотрудничества с Эрмитажем, которое длится вот уже десять десять лет. В частности, компания содействовала организации выставки Ильи и Эмилии Кабаковых под названием «В будущее возьмут не всех», которая состоялась в 2018 году.

«Откликнуться на предложение Эрмитажа поддержать реставрацию тотальной инсталляции „Красный вагон“ этих же художников показалось нам логичным и важным. Тем более, сила эмоционального воздействия этого произведения по-настоящему впечатляет», — прокомментировал первый заместитель гендиректора ПАО «Россети» Андрей Муров.

«Красный вагон» является тотальной инсталляцией, то есть представляет собой целое художественное пространство, в котором даже окружение, звуки и запахи, а не только отдельные объекты, имеют значение. Кабаков начал работать над «Красным вагоном» в 1980-х годах, а соавтором стала его жена Эмилия.

Композиция стала одной из самых знаковых в их творческой жизни и принесла им всемирную известность. В Эрмитаже находится второй вариант экспозиции, созданный в 2008 году. Первый же (1991 года) — находится в экспозиции Музея Висбадена.

За последние годы активной работы при поддержке Группы «Россети» в Эрмитаже прошли выставки «Цари и рыцари. Роман со Средневековьем», «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина», «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры», «Библия Гутенберга. Книги Нового времени», «Lk 15, 11 — 32. Рембрандт. Посвящение. Александр Сокуров», а также реализован юбилейный проект, посвященный 250-летию музея.