Две украинские ракеты С-200 уничтожены над Ростовской областью

Две зенитные управляемые ракеты С-200 Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты над территорией Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, киевский режим в очередной раз попытался атаковать российский регион. Ракеты были замечены в небе около 15:30 по московскому времени и успешно сбиты.

«Дежурными средствами ПВО две зенитные управляемые ракеты С-200 уничтожены над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.

По словам губернатора региона Василия Голубева, пострадавших в результате нет, атака успешно отражена, а обломки упали в поле.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Тем временем Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны предотвратили атаку 11 беспилотных летательных объектов ВСУ над Ростовской областью.