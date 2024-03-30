«Не входите и позвоните в полицию»: от этих жутких историй из отелей бросает в холод

Про отели уже снято множество фильмов ужасов, и это неудивительно, ведь есть что-то мистическое в этих местах. Подборка страшных случаев из гостиниц — в материале 5-tv.ru.

Кричащая девочка

globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Бывшая работница одной известной сети отелей рассказывает, как постояльцы периодически жаловались на крики девочки, доносящиеся из бассейна. Работники несколько раз проверяли это место, однако там никого не было.

Это очень настораживало всех, ведь абсолютно разные люди подтверждали, что слышали чьи-то вопли. Позже управляющие рассказали, что в том бассейне несколько лет назад утонула девочка — остается только гадать, связаны ли эти два факта или нет.

Призрачный номер

www.globallookpress.com / Martin Siepmann

Другой сотрудник рассказал не менее странную историю о загадочном номере, на который гости постоянно жаловались. Разные постояльцы утверждали, что слышат шум, доносящийся оттуда, что очень им мешало.

Однако сотрудники отеля не знали, что делать, ведь в этой комнате никто не жил. Более того, номер уже давно пустовал и позже был переоборудован в склад, так как когда-то там произошло убийство.

Неприятная находка

www.globallookpress.com / Jan Baldwin

Однажды в отель в Лас-Вегасе заселилась счастливая семейная пара, желая отдохнуть и повеселиться. Однако все пошло не так уже с самого начала: они не понимали, почему у них в комнате неприятный запах.

С каждым часом он становился все сильнее. Пара была озадачена и напугана, горничные перестирали всю постель, отмыли гардероб, но ничего не менялось до тех пор, пока они не догадались отодвинуть кровать.

В этот момент от стены отвалился кусок, и оттуда выпала мертвая проститутка. Ее тело оставил там предыдущий постоялец.

Сначала ужин, а потом…

www.globallookpress.com / Martin Siepmann

В одну из гостиниц в европейском городе заехала милая пожилая семейная пара. Они были очень приветливы и любезны — казалось, что те приехали отмечать какое-то важное событие.

В тот же вечер пара заказала себе шикарный ужин и очень дорогое вино. Затем они ушли в свой номер и повесили на дверь табличку «Не беспокоить».

Однако утром вывеска уже гласила: «Не входите и позвоните в полицию». Правоохранители, которые откликнулись на вызов, увидели грустную картину: бездыханные пожилые супруги лежали на кровати.

В результате выяснилось, что у одного из них была неизлечимая болезнь. По одной из версий, они решили свести счеты с жизнью.

Странные следы

www.globallookpress.com

Другая сотрудница отеля поделилась историей о том, как в юности работала в мотеле на стойке администратора. В один из вечеров ее подозвал к себе растерянный уборщик, чтобы кое-что показать в одном из номеров.

Когда девушка пришла, то увидела, как мужчина стоит посреди комнаты и завороженно смотрит на потолок. Девушка тоже подняла голову и увидела нечто странное: там были отпечатки чьих-то ног, причем босых.

Она уточнила, что потолок был высотой около четырех метров. Сотрудники до сих пор не понимают, как человек был способен оставить такой след.

Кроме того, на кровати еще и лежала пуля. Никто даже и предположить не может, что же там творилось.

Загадочная тень

www.globallookpress.com / Sylvia Westermann

Один мужчина также поделился своей странной историей. Известно, что он работал в семейном отеле в старой шотландской деревне.

Ту ночь мужчина называет самой страшной в своей жизни и не может ее забыть. Однажды в три часа ночи, когда он спал в комнате для сотрудников, он услышал лязг из коридора.

Большая часть работников уже спала — он вышел в коридор, чтобы попросить не шуметь в такой поздний час, однако никого не увидел. Стоит сказать, что коридор был хорошо освещен.

Он все же решил дойти до конца коридора, чтобы найти источник шума. Мужчина ожидал увидеть там пьяную толпу, но заметил лишь странную фигуру.

Это была как бы тень человека. Он не мог рассмотреть черт лица или одежду, но почему-то мог видеть сквозь фигуру.

Мужчина не на шутку испугался, побежал обратно в свою комнату и заперся там, однако вскоре вновь услышал топот. Позже он расспрашивал других работников, и оказалось, что все слышали лязг, но никто тогда не вышел проверить, что происходит.

Пропажа целой семьи

www.globallookpress.com / Voller Ernst / Binger

Однажды в отель заселилась обычная семейная пара с двумя детьми — девочками около семи лет. Семья оплатила проживание за две ночи, но по истечении этого времени они не явились ни для чекаута, ни для продления.

Никто не отвечал звонки, а дверь в их номер была все время закрыта. Сотрудники не знали, что делать, поэтому было принято решение вызвать полицию и выломать дверь.

Когда сотрудники вместе с полицией зашли в номер, то перед их глазами предстало жуткое зрелище: в комнате был полный бардак, вся мебель была сломана, но самое главное — там лежала окровавленная детская одежда.

Людей при этом в комнате не было. Семья как будто просто испарилась в воздухе: никто до сих пор не может найти ни родителей, ни детей.

Ранее 5-tv.ru писал про страшную историю «отеля-убийцы» Сесil.