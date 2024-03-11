Страшная история «отеля-убийцы» Сесil: как на самом деле умирала 21-летняя Элиза Лэм

В 2013 году смерть девушки из Канады поразила многих. Обстоятельства ее гибели до сих пор вызывают вопросы.

История хранит в себе множество неразгаданных секретов и таинственных преступлений, которые до сих пор заставляют кожу покрываться мурашками. Неизведанное и непонятное всегда пугало людей, но особенно страшны те «инциденты», которые по несчастливой случайности могут произойти с каждым.

Так, подобной историей, пробирающей до мурашек, стало загадочное исчезновение Элизы Лэм, 21-летней студентки из Канады. Конечно, спустя некоторое время ее все же нашли. Точнее, обнаружили мертвое и голое тело девушки в огромной цистерне с водой на крыше отеля Cecil Hotel. Однако те причины, почему и как погибшая там оказалась, и сегодня вызывают множество вопросов. А особенно привлекает внимание странное видео с участием Элизы, которое и сделало эту тайну одной из самых обсуждаемых. Ролик привлек экспертов со всего мира, стремящихся разгадать смерть несчастной.

Путешествие по США

Молодая студентка из Канады, дочка мигрантов из Гонконга, Элиза Лэм, отправилась в долгожданное путешествие по западному побережью Америки. Впереди у нее была вся жизнь, которой она старалась наслаждаться — девушка часто отправлялась в новые места. Желая «перезагрузиться» перед учебой в Университете Британской Колумбии, она приехала в Лос-Анджелес на автобусе из соседнего Сан-Диего и провела в городе несколько дней.

В злополучный отель Лэм заселилась не сразу. Спустя некоторое время ее выбор пал на величественное здание гостиницы Cecil Hotel. Немного пожив в отеле, 31 января 2013 года Элиза вновь перешагнула порог шикарного, на первый взгляд, места и исчезла, не оставив ни одного следа.

Отель ужасов

Cecil Hotel. Фото: www.globallookpress.com / Ringo Chiu

Мало кто знает, однако Cecil Hotel не так прост, как кажется. Вот уже на протяжении десятилетий стены гостиницы обрастают все новыми слухами, мистикой и конспирологией, заставляя общественность гадать, как одно здание могло стать «виновником» стольких преступлений.

Привести в пример стоит чудовищную расправу над начинающей актрисой Элизабет Шорт, более известной по прозвищу «Черный Георгин» — именно так назвали 22-летнюю артистку журналисты уже после ее страшного убийства. Согласно расследованию, Шорт заходила в отель перед тем, как над ней жестоко расправились и избавились от ее тела, найденного 15 января 1947-го недалеко от города.

В восьмидесятых в гостинице также жил и Ричард Рамирес, маньяк по прозвищу «Ночной сталкер». А спустя семь лет после поимки преступника в Cecil Hotel поселился австрийский журналист Джек Унтервегер, приехавший в Лос-Анджелес ради написания статей о криминальной ситуации в городе. Много времени мужчина проводил вместе с полицейскими — на деле же он и был разыскиваемым серийным убийцей, который использовал рейды правоохранительных органов для поиска новых жертв.

Так, с каждым годом сплетни вокруг таинственной гостиницы множились все больше, и всему виной не только гибель Элизы Лэм из Канады. За последние 90 лет в отеле свершались загадочные убийства и происходили необъяснимые события. Здание стали называть «проклятым». Стоит однако отметить, что Cecil Hotel пользовался дурной славой почти с самого основания — дешевая цена номеров всегда привлекала бедных жителей и различных подозрительных личностей неблагополучного района Skid Row.

Пропасть без следа

Фото: www.globallookpress.com / Ringo Chiu

В день своего исчезновения, 31 января, девушка вела себя как обычный турист — она гуляла по городу и наслаждалась пейзажами. Элиза, согласно намеченному заранее плану, дальше должна была отправиться в Санта-Крус. Уезжать с пустыми руками студентке не хотелось, поэтому она зашла в книжный магазин напротив отеля, чтобы совершить несколько покупок для своих друзей и близких. Как рассказала менеджер книжного, Лэм искренне переживала, что сувениры не влезут в ее багаж. Сотрудница отметила, что Элиза показалась ей милой, приветливой и застенчивой девушкой, «очень дружелюбной».

Работница была последним человеком, кто вживую контактировал с погибшей. В день своей пропажи, когда Элиза должна была покинуть город, девушка неожиданно не вышла на связь с родителями, хотя каждый день своего путешествия обменивалась с ними фотографиями и сообщениями. На дочь похоже это не было, поэтому близкие поспешили обратиться в полицию и как можно скорее вылететь в Лос-Анджелес из Торонто.

Спустя неделю после исчезновения Лэм была собрана специальная пресс-конференция, которая, по мнению правоохранительных органов, должна была привлечь внимание СМИ и вызвать резонанс общественности: детективы просили помощи у любого, кто обладал хотя бы малой информацией о местонахождении молодой студентки.

Однако, к огромному сожалению, подобные дела в Америке не редкость — мало кого интересовала одинокая девушка из Канады, пропавшая без вести. Все в корне изменилось после публикации страшных кадров, заснятых камерой видеонаблюдения в отеле Cecil Hotel.

Видео, изменившее мир

Не будет преувеличением отметить, что обнародованное видео, на котором Элиза Лэм все еще жива, стало причиной горячих споров, сплетен и рождений различных теорий заговора. Тысячи людей стали проводить собственные интернет-расследования в попытке докопаться до правды.

Созванная конференция не смогла привлечь к делу Элизы Лэм должного внимания, поэтому полицейские, придя в тупик, приняли решение пойти на определенные меры, опубликовав важную «деталь» расследования. В Сеть попал почти четырехминутный ролик с камеры видеонаблюдения, установленной в лифте гостиницы.

Запись датируется 1 февраля, время — почти сразу после полуночи. На кадрах взволнованная и заметно напряженная Элиза заходит в лифт и нажимает на несколько кнопок этажей сразу. После девушка встает в угол, но двери кабины почему-то не закрываются. Лэм осторожно подходит к выходу и резко выглядывает из лифта, оборачиваясь в разные стороны и затем поспешно отбегая назад.

Студентка прислоняется спиной к стене, снова отступает уже в другой угол, как будто прячась от кого-то, и испуганно смотрит наружу.

Странности

Все было бы очевидно, если бы не странное поведение Элизы. Лэм постепенно выходит из кабины, даже делает небольшой прыжок вперед, то ли вздрогнув от чего-то, то ли старясь напугать своего неведомого «спутника». После видны становятся лишь края ее одежды — складывается впечатление, что девушка с кем-то разговаривает.

Она возвращается в лифт, держась за голову обеими руками, и продолжает беспорядочно нажимать на кнопки. Затем происходит самое необычное: студентка выходит и словно беседует с неизвестным, делая жуткие жесты руками. Ее пальцы неестественно выгнуты и напряжены. Спустя несколько секунд Элиза как-будто о чем-то упрашивает своего таинственного «друга», чуть приседая. Снова подняв руки к голове, Лэм навсегда исчезает из кадра. Двери лифта несколько раз закрываются и открываются вновь.

Пугающая находка

Странная запись с камеры видеонаблюдения набрала миллионы просмотров всего за десять дней, однако ролик никак не помог полицейским хотя бы на шаг приблизиться к правде. В любом случае, уже было слишком поздно.

Спустя пять дней после появления пугающих кадров в Интернете постояльцы отеля Cecil Hotel начинают жаловаться на слабый напор воды из-под крана. Некоторые также отмечают ее странный вкус и цвет. Первое, что решает сделать сотрудник гостиницы, это проверить резервуары с водой, стоящие на крыше здания — особенность американской системы водоснабжения в некоторых старых домах.

Именно в одном из таких резервуаров и обнаружили тело Элизы. Спустя два дня после находки полиция официально подтвердила личность девушки.

Обстоятельства смерти

Найденное тело Лэм вызвало куда больше вопросов, нежели дало ответы. Во-первых, девушку обнаружили обнаженной — вся ее одежда и личные вещи плавали рядом. Во-вторых, дело в том, что никаких камер наблюдения на крыше отеля не было, как и замка на двери. Однако при входе на крышу, куда сперва необходимо подняться на лифте, а после на лестнице, была установлена сигнализация, отключить которую способен только сотрудник.

Обнаруживший Элизу работник, заметил, что люк главного трехметрового резервуара для воды был чуть приоткрыт.

Чтобы достать тело студентки, полицейским пришлось разрезать бак снизу. После экспертизы в организме девушки не было выявлено ни наркотических веществ, ни следов употребления алкоголя. Кроме того, не было обнаружено и следов борьбы, которые бы доказывали насильственную смерть.

Так, чтобы «провернуть все», Элизе или ее убийце было необходимо незаметно оказаться на крыше, разобравшись с сигнализацией, вскарабкаться по лестнице на трехметровый резервуар и после избавиться от одежды.

Биполярное расстройство или убийство?

Фото: www.globallookpress.com / Andrew Chin

Как заключили специалисты, причиной смерти Лэм стало биполярное расстройство. Некоторое время спустя выяснилось, что девушка долго страдала от заболевания и принимала определенные лекарственные препараты.

Также оказалось, что у студентки были проблемы в институте, которые она хотела решить с помощью своей поездки. Эксперты и психиатры предположили, что причиной гибели и странного поведения девушки в лифте стало ее расстройство и неправильно подобранное лечение, вызвавшее маниакальные побочные эффекты.

Такую теорию подтверждали и некоторые сотрудники отеля, сообщив, что сперва Лэм забронировала общий номер, откуда ее переселили из-за жалоб на «странное поведение» погибшей.

Однако все эти доводы не дают ответы на главные вопросы. До сих пор не ясно, как 21-летняя Элиза Лэм из Канады смогла самостоятельно выйти на крышу и забраться на резервуар с водой, почему экспертиза не показала наличия каких-либо веществ в крови студентки, а также почему ее тело было найдено без одежды.

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