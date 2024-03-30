Киев ждет судьба Кабула? Людей на Западе начали готовить к краху ВСУ
Политолог Дудаков: британцы готовят жителей к коллапсу фронта на Украине
Фото: Reuters / STRINGER
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Руководству США и Британии придется объяснять своим гражданам, почему дела на фронте обстоят столь плачевно.
На Западе ожидают крупного наступления России весной-летом с прорывом фронта на разных направлениях, поэтому там готовятся объявить крайних — ими станут украинцы, коррупционеры в Киеве, Владимир Зеленский и республиканцы в США, которые не выделяют деньги киевскому режиму. Такое мнение высказал политолог Малек Дудаков.
«Британцы уже прогревают западную аудиторию на тему коллапса фронта, беспорядочного отступления украинцев и падения Киева — как Кабула в 2021-м. А Дэвид Голдман, бывший стратег Bank of America, уверен, что итогом войны на Украине станет стремительная деградация влияния США во всей Европе с разрушительным эффектом для их статуса как пока еще сверхдержавы», — цитирует эксперта EADaily.
Дудаков обратил внимание на то, что американцы выразили недовольство потоком дезинформации с Украины. Они потребовали от украинской власти сообщать о реальной ситуации на поле боя и не мешать западным СМИ освещать события на линии фронта.
В Белом доме тем временем думают, как объяснять своим гражданам, почему сейчас дела на фронте обстоят плачевно. И в этом уже прямо обвинили украинского президента Владимира Зеленского, который поздно начал строить линию обороны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Японии предрекли исчезновение Украины как государства в случае продолжения борьбы с Россией.
- 30 мар
- Зеленский впервые допустил переговоры с Россией без выхода к границам 1991 года
- 30 мар
- Зеленский спрогнозировал отступление ВСУ без помощи США
- 29 мар
- «Зачем трупам деньги?» — пленный боевик рассказал о циничности командования ВСУ
- 29 мар
- Дуэль украинского и российского дронов в зоне СВО попала на видео
- 29 мар
- «Украина в качестве жертвы»: в США признали свою роковую ошибку в борьбе с Россией
- 29 мар
- Гладков сообщил о попадании беспилотника ВСУ в многоквартирный дом в Белгороде
- 29 мар
- «Реальный риск»: в Японии предрекли исчезновение Украины как государства
- 29 мар
- По всей линии фронта: ВСУ предупредили о новом наступлении российских войск
- 29 мар
- «Согласно уставу»: в ФРГ оценили последствия ударов ВС РФ по силам НАТО на Украине
- 29 мар
- Российские войска «Кинжалами» нанесли удар по объектам энергетики Украины
Читайте также
81%
0.11 99.53
-0.18
Нашли ошибку?