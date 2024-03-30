Киев ждет судьба Кабула? Людей на Западе начали готовить к краху ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 97 0

Политолог Дудаков: британцы готовят жителей к коллапсу фронта на Украине

Киев ждет судьба Кабула? Людей на Западе начали готовить к краху ВСУ

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Руководству США и Британии придется объяснять своим гражданам, почему дела на фронте обстоят столь плачевно.

На Западе ожидают крупного наступления России весной-летом с прорывом фронта на разных направлениях, поэтому там готовятся объявить крайних — ими станут украинцы, коррупционеры в Киеве, Владимир Зеленский и республиканцы в США, которые не выделяют деньги киевскому режиму. Такое мнение высказал политолог Малек Дудаков.

«Британцы уже прогревают западную аудиторию на тему коллапса фронта, беспорядочного отступления украинцев и падения Киева — как Кабула в 2021-м. А Дэвид Голдман, бывший стратег Bank of America, уверен, что итогом войны на Украине станет стремительная деградация влияния США во всей Европе с разрушительным эффектом для их статуса как пока еще сверхдержавы», — цитирует эксперта EADaily.

Дудаков обратил внимание на то, что американцы выразили недовольство потоком дезинформации с Украины. Они потребовали от украинской власти сообщать о реальной ситуации на поле боя и не мешать западным СМИ освещать события на линии фронта.

В Белом доме тем временем думают, как объяснять своим гражданам, почему сейчас дела на фронте обстоят плачевно. И в этом уже прямо обвинили украинского президента Владимира Зеленского, который поздно начал строить линию обороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Японии предрекли исчезновение Украины как государства в случае продолжения борьбы с Россией.

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