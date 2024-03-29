Зарубежные аналитики назвали главную причину, по которой это может произойти. На чем основаны такие выводы?

Украина как государство может исчезнуть, если продолжит борьбу с Россией. К таким выводам пришли аналитики японского издания Shūkan Gendai.

Причиной, в первую очередь, эксперты называют тот факт, что без финансовых вливаний Запада Киев просто не сможет поддерживать государственные функции.

«Если военный конфликт будет продолжаться так, как он идет сейчас, то Украина не только не сможет перейти в контрнаступление, но также возникнет реальный риск, что она перестанет существовать как государство», — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, Западу стоит искать пути урегулирования конфликта на Украине, а не оказывать военное содействие киевскому режиму.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, в первую очередь, в США.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Сырский опять указал на сложное положение ВСУ.