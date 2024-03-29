Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Ставрополье

На Ставрополье задержаны трое граждан Центральной Азии, готовившие теракт в месте массового пребывания людей. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«ФСБ РФ пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края», — говорится в заявлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Силовики по месту проживания фигурантов дела обнаружили и изъяли составные части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Алтая был задержан при попытке устроить теракт на объекте Минобороны России.