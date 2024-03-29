Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Ставрополье

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 255 0

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РОССИИ; 5-tv.ru

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На Ставрополье задержаны трое граждан Центральной Азии, готовившие теракт в месте массового пребывания людей. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«ФСБ РФ пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края», — говорится в заявлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Силовики по месту проживания фигурантов дела обнаружили и изъяли составные части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Алтая был задержан при попытке устроить теракт на объекте Минобороны России.

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