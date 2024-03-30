На Украине сообщили о полном разрушении Змиевской ТЭС

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 19 0

«Центрэнерго»: Змиевская теплоэлектростанция полностью уничтожена

На Украине сообщили о полном разрушении Змиевской ТЭС

Фото: www.globallookpress.com / Anastasiia Smolienko

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Тема:
Спецоперация

На территории предприятия происходит разбор завалов.

Змиевская тепловая электростанция (ТЭС) разрушена в Харьковской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба «Центрэнерго».

«Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного до значительного», — говорится в заявлении.

Специалисты в ходе разбора завалов пока не могут добраться до большей части оборудования. «Центрэнерго» затрудняется оценить как перспективы восстановления ТЭС, так и масштабы повреждений.

Ранее 5-tv.ru писал что в Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Сейчас там введены почасовые ограничения света для 200 тысяч абонентов.

Российские войска нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине ночью 22 марта. В результате повреждены ряд предприятий по производству вооружения для ВСУ, уничтожена иностранная техника, поражены подразделения боевиков и наемников.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Тема:
Спецоперация
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