На Украине сообщили о полном разрушении Змиевской ТЭС
«Центрэнерго»: Змиевская теплоэлектростанция полностью уничтожена
Фото: www.globallookpress.com / Anastasiia Smolienko
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На территории предприятия происходит разбор завалов.
Змиевская тепловая электростанция (ТЭС) разрушена в Харьковской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба «Центрэнерго».
«Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного до значительного», — говорится в заявлении.
Специалисты в ходе разбора завалов пока не могут добраться до большей части оборудования. «Центрэнерго» затрудняется оценить как перспективы восстановления ТЭС, так и масштабы повреждений.
Ранее 5-tv.ru писал что в Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Сейчас там введены почасовые ограничения света для 200 тысяч абонентов.
Российские войска нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине ночью 22 марта. В результате повреждены ряд предприятий по производству вооружения для ВСУ, уничтожена иностранная техника, поражены подразделения боевиков и наемников.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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