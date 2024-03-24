Мэр Харькова: в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ

Сроки восстановительных работ назвать пока возможности нет.

В Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в эфире украинского телемарафона.

«Ремонтные бригады работают, но очень серьезные разрушения. Разрушены все трансформаторные подстанции, разрушена ТЭЦ», — отметил Терехов.

Как долго будут идти восстановительные работы сказать пока невозможно. Сейчас в Харькове введены почасовые ограничения света для 200 тысяч абонентов.

Напомним, российские войска нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине ночью 22 марта. В результате повреждены ряд предприятий по производству вооружения для ВСУ, уничтожена иностранная техника, поражены подразделения боевиков и наемников.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мэр Харькова заявил об отсутствии электричества во всем городе.