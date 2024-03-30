Николаев впервые ответил на сообщения о разводе с Проскуряковой

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 60 0

Николаев назвал слухи о разводе с Проскуряковой выдумками желтой прессы

Николаев впервые ответил на сообщения о разводе с Проскуряковой

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Все чаще в прессе говорят о проблемах в отношениях знаменитостей, а раздельные путешествия только подливают масла в огонь.

Народный артист России Игорь Николаев впервые прокомментировал слухи о разводе. В сети регулярно обсуждаются якобы назревшие проблемы в отношениях композитора с женой, певицей и актрисой Юлией Проскуряковой.

В прошлом году артист перенес операцию на сердце, с тех пор он нечасто появляется на публике. Журналисты издания VOICE задали звезде животрепещущие вопросы на недавней музыкальной премии.

Николаев и Проскурякова женаты с 2010 года. Через пять лет после свадьбы они стали родителями — на свет появилась дочь Вероника.

Композитору 64 года, его избраннице 41, разница в возрасте — еще одна причина, по которой поклонники ожидают расставания. Однако разрыва, заверил он, не будет.

«Выдумки желтой прессы. Это не имеет ничего общего с действительностью», — заявил Николаев.

Артист также поделился успехами младшей дочери. Девочка с ранних лет занимается музыкой, сейчас она ходит в школу при консерватории имени Чайковского.

По словам композитора, несмотря на большие нагрузки, он требовательно относится к урокам Вероники и учит ее все успевать.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Юлия Проскурякова улетела в отпуск без мужа.

+6° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
92.37
0.11 99.53
-0.18
Тише едешь — дальше будешь: китайский гороскоп на апрель 2024 года

Последние новости

8:49
МИД РФ заявил о неправдоподобности доклада ООН про пытки на Украине
8:34
Это не просто разработка: чем уникальны ульяновские FPV-дроны «Пиранья»
8:23
Медведей исключат из Красной книги в Татарстане
8:09
Николаев впервые ответил на сообщения о разводе с Проскуряковой
7:56
Снег и минусовые температуры ожидаются в Москве в апреле
7:42
Ситуация «Дрон»: где и как сейчас можно запускать беспилотники

Сейчас читают

«Страшно и дико слышать»: Захарова осудила реакцию Пугачевой и Макаревича* на теракт в «Крокусе»
Финита ля комедия: почему нельзя пить с утра, даже когда все надоело
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок