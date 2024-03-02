Зажигает с подругами: Проскурякова улетела в отпуск без Николаева

С кем осталась дочка супругов?

Недавно стало известно, что певица Юлия Проскурякова уехала в отпуск за рубеж. Так, в ее социальных сетях стали появляться фотографии с подругами, где они вместе наслаждаются отдыхом и красивыми видами.

На одной из них счастливые дамы позируют в летних нарядах у пляжного бара. Однако мужа певицы — 64-летнего композитора Игоря Николаева — рядом с ними нет.

Знаменитый артист, видимо, остался дома. При этом неизвестно, с кем осталась дочь супругов, которой всего восемь лет.

Вероятно, мама либо взяла ребенка с собой на отдых, либо девочка осталась с отцом дома. Можно предположить, что артист никуда не поехал из-за состояния своего здоровья.

Осенью 2023 года Николаев, как писали различные СМИ, перенес обширный инфаркт и операцию на сердце. К счастью, вскоре музыкант почти восстановился и даже стал появляться на публике.

Ранее 5-tv.ru писал, что Николаев, кажется, всю свою жизнь придерживается определенного образа, который невозможно представить без пышных усов. Однако недавно на шоу одного из федеральных каналов исполнитель удивил публику, показав свое старое фото без обязательного атрибута.

Николаев принес с собой черно-белую фотографию. В кадре совсем еще молодой певец стоит на фоне листвы и без улыбки смотрит в объектив.