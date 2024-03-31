МВД объявило в розыск активистку, оправдывающую убийство военкора Татарского

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 41 0

Оправдывающую убийство военкора Татарского активистку Мисик объявили в розыск

МВД объявило в розыск активистку, оправдывающую убийство военкора Татарского

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Данные Ольги Мисик появились в базе розыска МВД РФ.

МВД России снова объявило в розыск активистку Ольга Мисик, которая обвиняется в оправдании терроризма. Уголовное преследование девушки связано с ее высказываниями о гибели военкора Владлена Татарского. Ее данные можно найти в соответствующей ведомственной базе: «Мисик Ольга Валерьевна. Разыскивается по статье УК». Конкретные статьи не уточняются.

Теракт, в результате которого погиб Владлен Татарский, произошел 2 апреля прошлого года. Журналист пришел в петербургское кафе на свой творческий вечер. В ходе мероприятия ему вручили статуэтку, начиненную взрывчаткой. Военкор погиб, еще 42 человека получили ранения. Главной подозреваемой стала активистка Дарья Трепова*. Она получила максимальный в истории современной России срок для женщины — 27 лет колонии.

Ольга Мисик на своей странице в соцсети комментировала случившееся. Она не сожалела о гибели журналиста и рассуждала о ценности его жизни. «Единственной жертвой» происшествия девушка назвала Дарью Трепову*. Предполагается, что сейчас Мисик проживает за границей. В марте этого года Мещанский суд Москвы заочно ее арестовал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генеральная прокуратура России обжаловала приговор Дарье Треповой, так как сочла его слишком мягким.

* — внесена в список террористов и экстремистов в России

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МВД объявило в розыск активистку, оправдывающую убийство военкора Татарского

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