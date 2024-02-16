Прокуратура обжаловала приговор Треповой*, посчитав его слишком мягким

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 147 0

Террористка до сих пор находится в СИЗО, ожидая окончательного вердикта суда после всех апелляций.

Прокуратура обжаловала приговор Треповой*, посчитав его слишком мягким

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Генеральная прокуратура России обжаловала приговор Дарье Треповой*, которая получила 27 лет лишения свободы за теракт в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом сообщает пресс-служба Второго Западного окружного военного суда.

По мнению обвинителей, которые просили у суда 28 лет колонии, приговор для Треповой недостаточно суров.

«В суд поступило апелляционное представление Генпрокуратуры РФ на приговор Дарье Треповой. В нем ведомство указывает, что в части назначенного осужденной срока наказания приговор излишне мягкий», — сообщили в суде.

Одновременно апелляционную жалобу на решение суда подала защита осужденной.

Второй Западный окружной военный суд 25 января признал Трепову виновной по трем статьям: совершение теракта, незаконная перевозка взрывчатых веществ и подделка документов. Ее приговорили к 27 годам особого режима и штрафу в 600 тысяч рублей, а также более 16 миллионов рублей компенсации морального и физического вреда пострадавшим.

Осужденная находится в СИЗО до окончания всех судебных разбирательств.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто еще из женщин получил большие тюремные сроки в России.

* — внесена в список террористов и экстремистов в России

Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский
27 янв
Дарья Трепова* останется в СИЗО до нового суда
26 янв
Рекорд Треповой*: кто еще из женщин получил большие тюремные сроки в РФ
25 янв
Она улыбалась: террористка Трепова* получила наказание за теракт в Петербурге
25 янв
Суд вынес приговор Дарье Треповой*
25 янв
Дарью Трепову* доставили в суд
22 янв
«Мне стыдно»: Трепова* произнесла финальную речь на заседании суда в Петербурге
19 янв
Для Треповой* запросили 28 лет колонии по обвинению в совершении теракта
19 янв
Трепова* согласилась выплатить компенсацию пострадавшим в теракте в Петербурге
16 янв
«На волне эмоций»: Трепова* рассказала о поручениях от куратора с Украины
15 янв
«Если я умру»: Дарья Трепова* боялась, что ее убьют, если она не передаст бюст Татарскому
-9° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
91.82
0.39 98.41
0.60
Повезет больше всех! Кому поможет госпожа Удача в конце февраля

Последние новости

14:28
Названа предварительная причина смерти Навального*
14:21
Алексей Навальный* умер в колонии
14:02
Осужденный за наркотики футболист «Спартака» Промес объявлен в розыск
13:57
«За ними неправда»: Никита Джигурда продолжает борьбу за наследство подруги Браташ
13:45
Очередной визит к «союзникам»: зачем Зеленский приехал в Германию
13:41
Жертвы экопирамиды: вкладчики требуют наказать создателей платформы «Умная среда»

Сейчас читают

Алексей Навальный* умер в колонии
«Не понимаю»: разбитая Бузова вышла на связь после родов Костенко
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео