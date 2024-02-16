Прокуратура обжаловала приговор Треповой*, посчитав его слишком мягким

Террористка до сих пор находится в СИЗО, ожидая окончательного вердикта суда после всех апелляций.
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
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Генеральная прокуратура России обжаловала приговор Дарье Треповой*, которая получила 27 лет лишения свободы за теракт в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом сообщает пресс-служба Второго Западного окружного военного суда.
По мнению обвинителей, которые просили у суда 28 лет колонии, приговор для Треповой недостаточно суров.
«В суд поступило апелляционное представление Генпрокуратуры РФ на приговор Дарье Треповой. В нем ведомство указывает, что в части назначенного осужденной срока наказания приговор излишне мягкий», — сообщили в суде.
Одновременно апелляционную жалобу на решение суда подала защита осужденной.
Второй Западный окружной военный суд 25 января признал Трепову виновной по трем статьям: совершение теракта, незаконная перевозка взрывчатых веществ и подделка документов. Ее приговорили к 27 годам особого режима и штрафу в 600 тысяч рублей, а также более 16 миллионов рублей компенсации морального и физического вреда пострадавшим.
Осужденная находится в СИЗО до окончания всех судебных разбирательств.
Ранее 5-tv.ru писал о том, кто еще из женщин получил большие тюремные сроки в России.
* — внесена в список террористов и экстремистов в России
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