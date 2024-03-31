Звезда сериала «Поколение Ви» Ченс Пердомо скончался в возрасте 27 лет

Карьера актера только начиналась, он погиб в результате ДТП.

Актер Ченс Пердомо погиб в результате аварии на мотоцикле, ему было 27 лет. Как сообщается в материале The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей артиста, других участников в ДТП не было. Карьера звезды сериала «Поколение V» активно развивалась в последние годы, он стал широко известен после выхода на сервисе Netflix адаптации «Сабрины — маленькой ведьмы» — сериала «Леденящие душу приключения Сабрины».

«Его страсть к искусству и ненасытная жажда жизни ощущались всеми, кто его знал, и его теплота сохранится в тех, кого он любил больше всего… Мы просим уважать стремление семьи к конфиденциальности, поскольку они оплакивают потерю любимого сына и брата», — сказано в заявлении представителей Пердомо.

Сериал «Поколение Ви», спин-офф популярной фантастики «Пацаны» 2019 года, вышел на экраны в 2023-м. Он появился на фоне забастовки актеров, стал хитом критиков и получил продление сезона через две недели после дебюта. Пердомо сыграл роль Андре Андерсона, лучшего студента Университета Годолкина, способного подобно магниту манипулировать вещами. Продюсеры проекта, комментируя смерть актера, подчеркнули, что пока не осознали трагедию и не могут заставить себя писать о покойном в прошедшем времени.

«Ченс всегда был обаятельным и улыбчивым, невероятно талантливым исполнителем и, прежде всего, просто очень добрым, милым человеком… Нам очень жаль семью Ченса, скорбим о потере нашего друга и коллеги. Обнимите своих близких сегодня вечером», — говорится в обращении.

Ченс Пердомо родился 19 октября 1996 года в Лос-Анджелесе, но вырос в Саутгемптоне, Великобритания. Он планировал изучать право после окончания колледжа, но вместо этого решил заняться актерским мастерством. Молодой человек переехал в Лондон, где поступил в труппу Национального молодежного театра, а затем обучался в Школе актерского мастерства Identity. В «Леденящих душу приключениях Сабрины» Пердомо сыграл первую крупную роль.

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