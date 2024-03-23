В Москве похоронили спортивного комментатора Василия Уткина, пишет «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что церемония прощания с журналистом прошла в Центральной клинической больнице при президенте РФ. Проститься с ним пришли друзья, коллеги, известные спортсмены, актеры и болельщики.

Местом упокоения Уткина стало Никольско-Трубецкое кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в подмосковной Балашихе.

Василий Уткин умер 19 марта в возрасте 52 лет. Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале комментатора.

Днем 19 марта Уткина экстренно доставили в кардиологическое отделение больницы Пирогова. Там ему диагностировали острую сосудистую недостаточность и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Тромбы мешали проходу крови, и в итоге у Уткина произошла остановка кровообращения», — говорится в сообщении.

По информации 5-tv.ru, медики пытались реанимировать комментатора дважды. Первый раз остановка кровообращения произошла через час после госпитализации. Врачам удалось вернуть пациента к жизни, однако кровообращение вновь остановилось, и наступила смерть.

Журналист неоднократно жаловался на здоровье. Он часто сидел на диете, его вес достигал 215 килограммов, но после операции по уменьшению желудка он похудел до 125 килограммов.

Однако затем начались новые проблемы со здоровьем, в том числе, проблемы с голосовыми связками, которые мешали журналисту нормально говорить.

Уткин родился в марте 1972 года в Балашихе. Работать на телевидении начал в 1992 году, а широкую известность получил благодаря программе «Футбольный клуб».

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