Спасал двоечник: Безрукова вспомнила свои школьные проделки

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 35 0

Актриса считалась примерной ученицей, но и ее поведение не всегда было идеальным.

Ирина Безрукова про школьные годы

Фото: legion-media/Кашаев Павел/PhotoXPress.ru

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Школьницей Безрукова подбила весь класс прогулять урок ради фильма

Актриса Ирина Безрукова однажды стала инициатором прогула урока всем классом. Об этом она рассказала изданию KP.RU.

По словам артистки, в школьные годы она была хорошисткой с примерным поведением. Поэтому ее лишь однажды вызвали к директору, когда весь класс ушел с занятий из-за идеи будущей знаменитости.

«А однажды я случайно, почти, увела весь класс в кино. Мы просидели минут 15 от начала урока. Была прекрасная весенняя погода, учиться совсем не хотелось, солнце просто нещадно грело класс, и какой-то совершенно прекрасный фильм шел в кинотеатре. И я сказала: „Наверное, она заболела и не придет“. И класс весь собрался, и мы пошли в кино», — рассказала Безрукова.

Директор школы, когда отчитывал за этот проступок, признался, что мог подумать на кого угодно, но ему не пришла бы в голову мысль, что подбить на прогул ребят могла такая примерная ученица.

Также актриса вспомнила, что иногда всю вину за те или иные поступки брал ее сосед по парте. Он был двоечником, которого посадили рядом, чтобы мальчик вел себя хорошо. Однажды он сделал из картона маленькие клюшки, а из ластика импровизированную шайбу. Таким инвентарем он с Безруковой играл в хоккей во время урока.

Когда ребят застали за этим занятием, парень взял всю вину на себя. В итоге ему поставили двойку и вызвали родителей в школу. А будущей актрисе он сказал, что это не первый и не последний раз, так что ничего страшного.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Безрукова подтвердила расставание со своим бойфрендом. Артистка пояснила, что это просто был не тот мужчина, иначе он бы все еще был рядом.

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