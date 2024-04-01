Проще не бывает: этот завтрак поможет очистить организм и улучшить работу кишечника

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 65 0

Употребление овсяной каши на завтрак поможет улучшить работу кишечника

Проще не бывает: этот завтрак поможет очистить организм и улучшить работу кишечника

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Что нужно есть утром, чтобы чувствовать легкость на протяжении всего дня?

Врачи заявили, что овсяная и рисовая каши на завтрак помогут защитить слизистую желудка от негативных влияний, а также активировать внутреннюю детокс-систему. Об этом сообщает сайт «Здоровое питание» (проект Роспотребнадзора РФ).

Специалисты советуют дополнить прием пищи вареным яйцом, чтобы организм получил белок.

Помогают кишечнику также отруби, зелень, продукты, содержащие бета-каротин (тыква, шпинат, морковь, батат, брокколи).

Помимо этого, антиоксидантную защиту организма обеспечивают черника, красная фасоль, грецкие орехи, продукты, богатые витаминами группы В.

По словам экспертов, необходимо уметь вовремя выявлять наличие симптомов расстройств организма. Например, он просит о помощи, если появляются высыпания на коже, чувствуется дискомфорт в работе органов ЖКТ, преследуют усталость, слабость и головная боль.

В таком случае необходимо отказаться от любой жареной пищи, так как она облегчает всасывание вредных веществ и увеличивает их токсичность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал: какие продукты спасут от авитаминоза весной.

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
92.37
0.11 99.53
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:33
В РФ начал действовать новый порядок оформления перепланировки жилья
8:17
Юмор не оценили: аэропорту Иркутска задержали самолет из-за шутки о бомбе
8:01
«Во главу угла»: Антон Богданов из «Реальных пацанов» раскрыл секрет крепких отношений
7:45
Гуляет с моделями, пока жена нянчит детей? Дмитрий Тарасов ответил на слухи об изменах
7:29
Под водой: российские регионы охватил весенний паводок
7:13
Проще не бывает: этот завтрак поможет очистить организм и улучшить работу кишечника

Сейчас читают

Сохранить лицо: от каких косметологических процедур лучше отказаться весной
Элтон Джон и Дэвид Бекхэм: с какими звездами дружит королевская семья Великобритании
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок