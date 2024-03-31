Взбодрят организм, вернут сияние коже: какие продукты спасут от авитаминоза весной

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 39 0

Эндокринолог Чепыгова: богатые белком продукты спасут от авитаминоза

Взбодрят организм, вернут сияние коже: какие продукты спасут от авитаминоза весной

Фото: www.globallookpress.com

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С наступлением долгожданной весны организм перестраивается из зимнего режима на новый лад. Как помочь телу быстро прийти в себя?

С наступлением долгожданной весны организм перестраивается из зимнего режима на новый лад. Как помочь телу быстро прийти в себя и какие продукты могут быть полезны?

Зимний авитаминоз — это сезонный дефицит витаминов в организме, вызванный, в том числе, непогодой, нехваткой солнечного света, и тем фактом, что человек меняет рацион, вычеркивая из него сезонные продукты. Отсутствие некоторых овощей и фруктов пагубно сказывается на общем самочувствии, что неизбежно приводит к слабости, отечности и упадку сил.

В качестве альтернатив диетологи часто предлагают своим клиентам БАДы. Однако искусственные активные добавки не всегда несут в себе какую-то пользу, а иногда и вовсе способны навредить. В беседе с KP.RU врач-эндокринолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Кристина Чепыгова перечислила продукты, которые стоит вернуть в рацион, чтобы чувствовать себя лучше.

Так, по словам профильного специалиста, дополнительная поддержка организму не потребуется, если в ежедневном рационе уже есть пять порций овощей и фруктов. Салаты на основе помидоров или огурцов нередко уже содержат в себе две или три порции, что позволяет быстро и без особых усилий закрыть дефицит, подчеркивает Чепыгова.

Не стоит исключать из списка цельнозерновые. Утверждения, что хлеб способствует полноте — чаще всего миф. Однако если хлеб вы все же не едите, то альтернативой ему могут стать крупы или паста.

Присутствие в рационе двух-трех продуктов, богатых белком, точно поспособствуют бодрости, подчеркивает доктор. Тут все просто — это мясо, рыба, яйца, творог, молоко. Сложнее будет тем, кто хочет соблюдать пост. На помощь придут бобовые (от гороха до фасоли и сои).

Кисломолочные продукты — основа правильного функционирования ЖКТ. Одного «правильного» йогурта в день, не содержащего в составе большого количества сахара, бывает достаточно, чтобы нормализовать микрофлору кишечника.

Точно не стоит вычеркивать из списка зелень. Далеко не все любят в составе салатов петрушку и укроп, однако именно их называют главными помощниками в перестройке организма с зимы на весну.

«Так что главным блюдом дня должны быть овощные салаты, щедро насыщенные всеми видами трав», — резюмирует эндокринолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что какие продукты считаются самыми вредными для употребления на завтрак

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