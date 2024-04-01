Апокалипсис по Ньютону: как знаменитый ученый-физик рассчитал дату конца света

Эксперты до сих пор спорят, что именно значит конец света в понимании исследователя — исчезновение всего сущего или наступление новой эры, иной жизни.

Исаак Ньютон, как и многие ученые его времени, был глубоко верующим человеком, он изучал религию с тем же интересом, что и законы природы. Он рассказал миру не только об инерции, импульсе, ускорении, но и о конце света. Даже примерную дату рассчитал. Спустя столетия канадский профессор Стивен Снобелен изучил рукопись знаменитого физика, содержащую вычисления, основанные на Священном Писании.

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По мнению Снобелена, понять предсказания Ньютона может только человек, знающий, как минимум, все Евангелие наизусть, а также Библию, историю Древней Палестины, Древнего мира. Ньютон изучил Книгу пророка Даниила и Откровения Иоанна Богослова и нашел связь между астрономическими временными интервалами и апокалиптическими пророчествами. Фразу из Книги Даниила о «времени, временах и половине времени» он перевел в цифры — «год, два года и еще полгода», всего 1277 дней. И сделал вывод, что речь идет 1277 годах «богохульного царства».

Откровения Иоанна Богослова рассказали Ньютону, что язычники будут попирать святой город в течение 42 месяцев. Если умножить 30 дней (один месяц) на 42, получится 1260 дней. В теологической интерпретации, где дни равны годам, выходит 1260 лет. После прочтения всех пророчеств исследователь сделал вывод, что за 1277-летним «богохульным царством» последуют 1260 лет противостояния.

Первой датой отсчета Ньютон выбрал основание Римской империей, второй период, по его мнению, начался с коронации Карла Великого в 800 году нашей эры, пишет Rsute.ru. Прибавив к ней 1260 лет, он вычислил год апокалипсиса — 2060-й. Эксперты не уверены, что ученый имел в виду испепеление человечества или что-то в этом роде. Возможно, речь идет о начале новой эры — эры благоденствия. Ее ознаменует падение несправедливой власти, освобождение людей.

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