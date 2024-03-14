Этому есть объяснение: почему перестали рождаться великие провидцы уровня Ванги

По-настоящему сильные провидцы уровня Ванги больше не рождаются, и этому есть свое объяснение. Причинами исчезновения «мессий» с 5-tv.ru поделился экстрасенс Андрей Харрис.

«Таких людей действительно посылают в мир „высшие силы“ с особой миссией: донести до человечества важные знания, предупреждения, которые не позволят ему сойти с правильных рельсов», — объяснил предназначение сильных магов Харрис.

Другая же категория провидцев — это чистой воды PR, порой средневекового уровня. Технологии воздействия на народы и его правителей, когда ясновидящего используют в качестве «оружия» государства, давно и отлично отработаны.

«Берется человек, ему придается черта юродства, и он наделяется некими магическими способностями», — говорит эксперт.

Наступившая Эра Водолея несет за собой эволюционные изменения. В такое время на передовую легко выходят псевдоученые.

Маги, тарологи, нумерологи, провидцы и ведьмы заполонили весь интернет. При этом, как отметил эксперт по эзотерике, сейчас доверие к магии и провидцам снижается, донести до человечества пророческие послания стало сложнее, потому что общий мир развивается по принципу эгоистичного индивидуализма.

«Личностный рост и „Я“ теперь выходят на первое место, а магия задвигается вниз», — отметил Харрис.

Действует парадокс: чем более невероятно событие, тем охотнее в него верят. Подтверждение тому — высокие рейтинги телепередач с участием мнимых целителей, бабок-знахарок.

Чтобы вовремя распознать лжепророка и не попасться на его «удочку», эксперт предлагает присмотреться к тому, как «провидец» говорит и одевается.

«Человек-агент» рассуждает магическими терминами, необычно выглядит и особо не преуспел в светской жизни. Настоящий провидец успешен по жизни, образован, разносторонне развит, не слишком эзотеричен, подытожил Харрис.