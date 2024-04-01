Самолет Ан-26 выкатился за пределы ВПП на Камчатке

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 20 0

На борту воздушного судна находились свыше 20 человек.

Самолет Ан-26 выкатился за пределы ВПП на Камчатке

Фото: Telegram / Камчатское авиапредприятие / kamavia; 5-tv.ru

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Самолет Ан-26, выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский — Магадан, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Петропавловска-Камчатского. По предварительным данным, на рейс было зарегистрировано 28 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

При этом по информации «Камчатского авиационного предприятия», на борту находились 23 человека. Никто не пострадал. Рейс будет выполнен резервным бортом в 13 часов дня по местному времени.

Причины инцидента выясняются. Камчатской транспортной прокуратурой организована проверка по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в начале февраля самолет с тренерами по фигурному катанию, среди которых была Татьяна Тарасова, выкатился за пределы ВПП в Саранске

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