Самолет с тренерами по фигурному катанию выкатился за пределы ВПП в Саранске

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 992 0

Среди пассажиров — заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Самолет с тренерами по фигурному катанию выкатился за пределы ВПП в Саранске

Фото: Telegram / Официальный канал Приволжской транспортной прокуратуры / ptprok

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Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Саранске. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что на борту воздушного судна находились 87 пассажиров и члены экипажа. Среди них есть известные тренеры по фигурному катанию, в том числе Татьяна Тарасова. Соответствующую информацию она подтвердила в беседе с 5-tv.ru.

Одной из возможных причин инцидента могли стать погодные условия — в городе сильный снегопад.

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Согласно последним данным, все пассажиры уже доставлены в здание аэропорта. Пострадавших нет.

По информации ТАСС, среди пассажиров также были тренеры Игорь Лютиков и Светлана Соколовская, чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов и комментатор Александр Гришин. В Саранск они прилетели на первенство России среди юниоров по фигурному катанию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Аэрофлот» временно разрешил перевозить животных на соседнем кресле.

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Самолет с тренерами по фигурному катанию выкатился за пределы ВПП в Саранске

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