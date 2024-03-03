Адское пекло: в каких регионах ожидается рекордная жара в 2024 году

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 68 0

SR: Аляска и регион Карибского моря в 2024-м пострадают от сильной жары

Адское пекло: в каких регионах ожидается рекордная жара в 2024 году

Фото: Depositphotos / titoOnz

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Тема:
Погода

Благодаря усилению климатического феномена под названием Эль-Ниньо в некоторых местах планеты будет особенно некомфортно.

В трех районах земного шара из-за феномена под названием Эль-Ниньо в этом году ожидается рекордная жара. Об этом пишет журнал Scientific Reports.

«Проведенные нами расчеты показали, что вероятность установления новых глобальных температурных рекордов, а также шансы на рекордно высокие летние температуры во многих регионах мира превысят 90% в том случае, если Эль-Ниньо в этом году будет средним или сильным», — сообщили ученые.

Так, рекордная жара будет во многих южных регионах Индии и Бангладеш у берегов Бенгальского залива, акватории Южно-Китайского моря, бассейне Карибского моря, а также ряде областей у восточных берегов Африки, на территории Аляски и северо-западе Южной Америки.

Эти регионы от адского пекла будут страдать вплоть до июня. К такому выводу пришли китайские, американские, европейские специалисты, проанализировав влияние на климат Эль-Ниньо летом прошлого года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких регионах России весна наступит быстрее.

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