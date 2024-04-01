Ровно 20 лет назад Пятому каналу вернули брендовое название

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За это время канал проделал путь в лидеры федерального эфира.

Фото, видео: 5-tv.ru

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У Пятого канала сегодня важная дата. Ровно 20 лет назад, 1 апреля 2004 года, ему вернули прежнее название. Тогда же кардинально изменилась сетка вещания.

Сегодня Пятый — один из лидеров федерального вещания и занимает первые строчки национального рейтинга. В эфире: оперативные новости, десятки познавательных программ, сериалы собственного производства, а также проекты, которые уже давно стали знаковыми.

Среди них — праздник выпускников «Алые паруса». Уже 19 лет подряд канал обеспечивает прямую трансляцию самого красивого праздника в мире.

«Каждый год июнь отмечен „Алыми парусами“. Это не только бренд канала, но и бренд города. Сюда едут на белые ночи, чтобы посмотреть „Алые паруса“ и чтобы все желания сбылись, которые загадают здесь, на Неве», — отметила заместитель директора программ и маркетинга Пятого канала Наталия Ильина.

А еще Пятый — один из самых добрых каналов. В нашем эфире выходит «День ангела», посвященный сиротам, и телемарафон «День добрых дел». В нем каждый может вместе с нами помочь детям.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин назвал «Алые паруса» шикарным праздником без аналогов в мире.

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