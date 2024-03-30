Шахта стала ловушкой для 13 горняков: кто ответит за страшное ЧП на руднике «Пионер»

Спасательные работы в Амурской области продолжаются. О судьбе людей, запертых на глубине более 100 метров, до сих пор ничего не известно.

На руднике «Пионер» в Амурской области на глубине более 100 метров уже 12 дней находятся 13 горняков, попавших в земляную ловушку из-за обвала. Кто понесет ответственность за случившееся и можно ли было этого избежать — в материале 5-tv.ru.

Авария на руднике «Пионер»

www.globallookpress.com / Russian Emergencies Ministry

Рудник «Пионер» в Амурской области принадлежит крупному золотодобывающему предприятию. Активное освоение подземных недр там начали еще в 2017 году. Первое время добывали верховым способом, а после перешли на карьерный. Шахта проходила под котлованом, где 18 марта и произошло обрушение.

В результате провала горной массы под землей оказались 13 горняков, запертых в штреке на глубине более 100 метров. Все они — вахтовики из разных регионов страны, работники подрядной организации.

В первый день связь с ними еще была, но после оборвалась, а спустя некоторое время обрушение произошло повторно. После этого шахтеры на связь больше не выходили.

К месту аварии прибыли родственники горняков.

«Я очень сильно переживаю за отца, за всех, кто находится в шахте под завалом. Человек он очень хороший. Он всегда всем помогал при любой возможности. Он никогда никому не отказывал ни в чем», — рассказал Никита Гусынин, сын шахтера Сергея Гусынина.

Начало спасательной операции на руднике «Пионер»

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К руднику из Новокузнецка прибыл спецборт МЧС Ил-76, спасатели развернули оперативных штаб. Доставили все необходимое спецоборудование: «видеоглаз», мощные насосы для откачки грунтовых вод, пилы, способные разрезать горную породу, противогазы с запасом кислорода.

К спасательной операции подключились эксперты, всего там работает около 200 человек. В месте аварии были установлены водоупорные перемычки, чтобы обеспечить безопасность сотрудников МЧС и персонала во время ликвидации аварии.

В первые дни работать приходилось в крайне непростых условиях, так как сохранялась угроза нового обвала.

«Опасность в том, что может произойти повторный прорыв горной массы и воды в горной выработке шахты. Для этого определены мероприятия, которые смогут минерализировать опасность и обеспечить безопасное ведение работ спасателей и персонала», — говорил генеральный директор Военизированной горноспасательной части МЧС Николай Медведев.

Оценка аварии на руднике «Пионер»

Через три дня стало известно, что обвал оказался масштабнее, чем предполагалось ранее, превысив изначальную оценку ЧП в 22 раза. Если в самом начале по оценкам экспертов обрушение горной массы составляло около девяти тысяч кубометров, а примерно три тысячи из них на тот момент уже вывезли из рудника на поверхность, то впоследствии выяснилось, что общий объем прорыва составил почти 194,5 тысячи кубических метров.

«Ситуация очень сложная. Здесь сегодня работает самая профессиональная команда в России, которая занимается подобными ситуациями. Это коллеги из МЧС самых разных регионов с колоссальный опытом, поэтому я уверен, что сделают все возможное, чтобы провести эту спасательную операцию», — отметил один из участников спасательной группы.

Вода в шахте на руднике «Пионер»

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Каждый день тысячи кубометров грунта вывозятся на поверхность, откачиваются тысячи литров воды. За 12 дней спасательной операции специалисты пробурили семь разведывательных скважин, большинство из которых показало наличие воды. Керн, извлеченный из выработки, указывает, что одна из скважин заполнена пульпой со льдом.

«Специалистами проводятся исследования с использованием самоходной каротажной станции. Было принято решение приостановить работы по возведению перемычек до устранения опасности повторного схода воды», — говорится в Telegram-канале МЧС России.

Из-за возможности повторного прорыва горной массы и воды в шахтные выработки, а также угрозы обрушения борта карьера, было принято решение о временной остановке работ в горных выработках шахты ниже зоны затопления, сообщили в руководстве предприятия.

Восьмую скважину начали бурить 30 марта. Она должна стать самой глубокой и добраться до горняков. К таким экстренным мерам вынуждены прибегнуть спасательные службы после очередного обвала пород.

Кстати, именно наличие воды, которая должна в процессе работы была своевременно откачиваться, могло стать причиной обвала. По одной из версий, скопившаяся вода на дне карьера прорвалась в выработки рудника, которые находятся под карьером. Вместе с ней провалилась порода, отделявшая карьер от выработок рудника.

Уголовные дела после аварии на руднике «Пионер»

5-tv.ru

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ и халатности. Правоохранители задержали, а затем и предъявили обвинение управляющему директору рудника Алексею Бирюкову. Следствие считает, что он прекрасно осознавал, что возглавляет опасный объект и на нем работы ведутся в непосредственной близости от водоема.

«Несмотря на то, что данное обстоятельство является нарушением правил безопасности при ведении горных работ, подследственный не организовал проведение мероприятий по осушению указанного карьера. 18 марта 2024 года длительное бездействие привело к прорыву воды из чаши отработанного карьера и обвалу горных пород. 13 работников-горняков оказались заблокированы в шахте», — сообщили в региональном управлении СК РФ.

Также фигурантами дела являются сотрудники Ростехнадзора. Согласно материалам дела, они в течении двух лет закрывали глаза на грубые нарушения на опасном производстве.

Собственную проверку по факту обрушения шахты провела прокуратура Амурской области провела, материалы которой стали основанием для возбуждения второго уголовного дела, уже по статье «Халатность».

Ход дела контролирует лично председатель СК России Александр Бастрыкин.

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