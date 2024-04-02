«Просто нашествие»: в подполье сообщили о большом числе «азовцев»* в центре Харькова

Члены террористической организации передвигаются по городу маленькими группами. Но зачем?

Очень много боевиков из подразделений националистического формирования «Азов»* замечено в центре Харькова. Об этом сообщил представитель подполья Сергей Лебедев новостному агентству ТАСС.

«Как сообщают люди с мест, вечерами в центре Харькова происходит просто нашествие „азовцев“. Они передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека», — рассказала Лебедев.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЛНР задержан подозреваемый в финансировании «Азова».

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

* — признано террористической организацией и запрещено в РФ