«Просто нашествие»: в подполье сообщили о большом числе «азовцев»* в центре Харькова
Подпольщик Лебедев: в центре Харькова отмечается большое число азовцев*
Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko
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Члены террористической организации передвигаются по городу маленькими группами. Но зачем?
Очень много боевиков из подразделений националистического формирования «Азов»* замечено в центре Харькова. Об этом сообщил представитель подполья Сергей Лебедев новостному агентству ТАСС.
«Как сообщают люди с мест, вечерами в центре Харькова происходит просто нашествие „азовцев“. Они передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека», — рассказала Лебедев.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ЛНР задержан подозреваемый в финансировании «Азова».
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
* — признано террористической организацией и запрещено в РФ
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