Небезопасные связи: Роскачество проверило сервисы онлайн-знакомств

Всего были исследованы 24 площадки.

Роскачество проверило сервисы онлайн-знакомств. Эксперты изучили 24 площадки в сети по 140 показателям. Ни один из сайтов не получил оценку «отлично» за безопасность. А это значит, что персональные данные могут перехватить злоумышленники.

Часто преступники втираются в доверие и выманивают у пользователей интимные фотографии, которые могут стать инструментом для последующего шантажа.

Ранее 5-tv.ru писал, есть ли смысл в онлайн-отношениях на расстоянии. Психолог Ольга Савкин рассказала, какие минусы есть у таких отношений и возможно ли их сохранить.