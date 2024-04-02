Небезопасные связи: Роскачество проверило сервисы онлайн-знакомств

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Роскачество не подтвердило безопасность сервисов онлайн-знакомств

Фото, видео: www.globallookpress.com / Weronika Peneshko; 5-tv.ru

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Всего были исследованы 24 площадки.

Роскачество проверило сервисы онлайн-знакомств. Эксперты изучили 24 площадки в сети по 140 показателям. Ни один из сайтов не получил оценку «отлично» за безопасность. А это значит, что персональные данные могут перехватить злоумышленники.

Часто преступники втираются в доверие и выманивают у пользователей интимные фотографии, которые могут стать инструментом для последующего шантажа.

Ранее 5-tv.ru писал, есть ли смысл в онлайн-отношениях на расстоянии. Психолог Ольга Савкин рассказала, какие минусы есть у таких отношений и возможно ли их сохранить.

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