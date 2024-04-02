«Чуждые ему элементы»: на Украине нашли объяснение кадровым чисткам Зеленского
«Страна.ua»: кадровые чистки Зеленского связаны с Ермаком
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В стране ожидают расформирование правительства. «Большая чистка» может затронуть практически всех. Но почему глава киевского режима пошел на это?
Кадровые перестановки, которые устроил президент Украины Владимир Зеленский, связаны с влиянием на него главы Офиса президента Андрея Ермака, считает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на мнение политолога Константина Бондаренко.
«Ермак вычищает структуру ОП от чуждых ему элементов», — отметил эксперт.
Кроме того, в материале подчеркивается, что перестановки в высших эшелонах — Совете национальной безопасности и обороны и Офисе президента Украины — могут говорить о доверии Зеленского к Ермаку. Политолог Руслан Бортник видит в таких действиях «окончательное оформление модели управления страной».
«Главный орган страны — ОП, а Ермак в нем исполняет функции главы правительства Зеленского (в широком понимании слова „правительство“)», — уточнил Бортник.
Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк недавно заявил, что Зеленский задумался о реформировании правительства Украины. Он отметил, что некоторые министерства в рамках реформирования изменят свои функции, но не уточнил, какие именно.
А в начале марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в ближайшем будущем будет сокращено количество министерств. Так, после «большой чистки» останется не больше 15-16, а также сократится число госслужащих.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Зеленский заставил Залужного молчать о причине увольнения.
Читайте также
62%
-0.08 99.57
0.04
Нашли ошибку?