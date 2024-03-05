«Пятая за зиму»: Брухунова пожаловалась на болезнь трехлетнего сына

Супруга юмориста Евгения Петросяна едва успела выходить самого артиста после перелома плеча.

В семье юмориста Евгения Петросяна, едва оправившегося от последствий перелома плеча, новая напасть: заболел его трехлетний сын Ваган. Об этом подписчикам сообщила жена артиста и мама мальчика Татьяна Брухунова.

«День сегодня так „задорно“ начался! Какой треш! Началось все с того, что у Вагана заболело ухо. У меня уже нет слов. Это пятая простуда за зиму. Хочется сказать нецензурное слово, но я промолчу, потому что я знаю, что здесь много мамочек, которые страдают такими же проблемами. Поэтому, девочки, держимся, надеюсь, скоро будет полегче», — поделилась супруга Петросяна.

Брухунова теперь озабочена тем, чтобы самой не заболеть, ведь кто-то должен ухаживать за 78-летним супругом и их маленьким сыном. Поэтому она срочно отправилась на прием к нутрициологу.

Сам народный артист РСФСР около месяца назад попал в больницу с травмой плеча после неудачной прогулки. Медики провели юмористу операцию на руке. Позднее Петросян вышел на связь с поклонниками и пояснил, что поскользнулся на льду и неудачно приземлился на руку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгений Петросян впервые после госпитализации вышел на сцену — выступил с сольным концертом «60 лет на эстраде».

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